27 Martie // Ziua mondială a TEATRULUI

INSEE – Institutul național de statistică și studii economice din Franța – trage semnalul de alarmă. Măsurile luate de autorități pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activității economice de circa 35%. In opinia...

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

In toată lumea sectorul cultural a fost lovit cu brutalitate de epidemia de coronavirus, dar în acelaşi timp niciodată publicul nu a avut un acces mai mare la o mai mare diversitate de spectacole prin intermediul Internetului. Într-un moment dificil, cînd izolarea populaţiei poate avea efecte psihologice nedorite, ACTORUL (scris cu majuscule) oferă oxigen mental şi cultural, menţine speranţa, întreţine reflecţia în jurul a ceea ce ni se întîmplă şi prelungeşte eforturile tuturor pentru ca educaţia copiilor şi a tinerilor să nu fie întreruptă. În această perioadă spectacolele pentru copii, de exemplu, sunt de o importanţă capitală pentru ca familiile să poată ieşi fără sechele din încercarea carantinei.

Pentru marcarea acestei zile sunt organizate diverse manifestări naţionale şi internaţionale de teatru, în cadrul cărora publicul are ocazia să întâlnească artiştii preferaţi. Una dintre cele mai importante dintre acestea este transmiterea mesajului tradiţional internaţional. În fiecare an, o personalitate recunoscută la nivel internaţional este invitată să comunice reflecţiile sale asupra celei mai vechi forme artistice, teatrul. Mesajul, tradus în peste 50 de limbi, este citit spectatorilor înaintea reprezentaţiilor din seara zilei de 27 martie, este publicat în ziare şi reviste, difuzat la radio şi televiziune. Primul mesaj de Ziua mondială a teatrului a fost scris în 1962, de Jean Cocteau.

La 27 martie, artiştii şi publicul din toată lumea celebrează ziua mondială a teatrului. Aniversată în fiecare an , a fost instituită în 1961, de Institutul Internaţional de Teatru (ITI), iar din 1962, a devenit un eveniment anual, organizat de centrele ITI şi comunitatea internaţională de teatru. ITI reprezintă cea mai importantă organizaţie non-guvernamentală din domeniul artistic şi a fost înfiinţată în 1948, la iniţiativa UNESCO.

