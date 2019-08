29 august. Tăierea Capului Sfântului IOAN Botezătorul (post). Cuvântul Părintelui Gheorghe Calciu

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Am următoarele întrebări către guvernul Republicii Moldova:

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără...

Accidentul produs la începutul lunii august lângă Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legătură cu Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov,...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Părintele Gheorghe a precizat în predică și că Ioan este proorocul care încheie șirul proorocilor Vechiului Testament. Proorocul are o viziune în afara spațiului și a timpului, de exemplu Proorocul Isaia care vorbește de parcă s-au întâmplat demult evenimente care se vor fi petrecut abia peste 500 de ani. Niciun prooroc nu a vorbit despre Hristos la prezent. Singurul care a reușit acest lucru este Ioan Botezătorul. El a fost contemporan cu Iisus. A fost dăruit de Dumnezeu pentru a anunța că a venit Hristos. Toți proorocii de după Iisus Hristos sunt prooroci mincinoși. Ioan Botezătorul precizează că este Iisus în lume și că Acela este cel pe care el Îl va boteza. Toate bisericile acestea apocalptice, cum sunt mormonii, martorii lui Iehova, toti aceștia sunt prooroci mincinoși. Cei care pot spune ceva despre viitor sunt înaintevăzători, nu sunt prooroci. Sf. Ioan a fost decât un prooroc și un înainte-mergător al Mântuitorului. A proorocit cu tărie și cu precizie că Iisus este contemporan cu el. Ioan era cu șase luni mai mare decât Iisus și era văr cu Iisus. Sf. Elisabeta și Fecioara Maria erau fie verișoare, fie mătușă și nepoată, deci erau rude. Prunc fiind, Sf. Ioan a săltat în pântecele mamei sale, lăudând pe Dumnezeu. Niciun dubiu, niciun fel de îndoială nu se strecoară în cuvintele lui Ioan, nicun fel de simbol. Ioan Botezătorul a vorbit într-un mod literal despre Iisus, nu în mod simbolic, spunând „ Acesta este Mântuitorul, El a venit în lume și nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.”

