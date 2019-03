3 mituri despre creier

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

15. Studierea unui instrument muzical în copilărie are efect benefic asupra creierului.

12. Pentru a judeca distanțele, creierul are nevoie de informații de la ambii ochi.

3. Creierul are o consistență asemănătoare brânzei tofu.

2. Violența din familie are asupra copiilor un efect asemănător cu cel pe care îl au bătăliile de pe câmpul de luptă asupra soldaților.

«Folosim doar 10% din creier» Unul dintre cele mai frecvente mituri referitoare la creier este cel potrivit căruia îl folosim la capacitatea de doar 10%. Această idee este însă cât se poate de neadevărată. „În realitate, ne folosim creierul în totalitate, în fiecare zi. Dacă diverse părți ale creierului ar fi inactive, nu am simți vreo diferență când acestea sunt afectate.

