30 iunie 2015 - Ghimpu crede că Lupu și Filat se vor alia din nou cu Voronin: Să declare public că nu vor face alianţă cu PCRM

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Epava unei nave romane a fost descoperita in largul coastelor unei populare statiuni din estul Ciprului, Protaras, renumita pentru plajele sale.

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Dacă noua guvernare crede că cel mai mare dușman al său e Partidul Democrat și e suficient să distrugă tot ce alimentează acest partid și totul va fi bine, greșește amarnic. Noua guvernare are un dușman mult mai puternic, care are șanse reale să o răpună, și acesta se numește...

Preşedintele PL a evitat să spună la concret pe cine ar accepta să-l voteze în calitate de premier. „Nu este de competenţa mea să desemnez candidatura pentru funcţia de prim-ministru. Trebuie s-o facă partidul cu cele mai multe mandate. Pot să spun că viitorul premier trebuie să fie un om cinstit, un bun politician, să nu fie un slugoi al partidului sau liderului partidului. Trebuie să aibă verticalitate, dar să nu spună pe urmă că eu nu am fost decât prim-ministru”, a spus Ghimpu.

Preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spune că formaţiunea sa nu va adera la coaliţia PDM-PLDM şi insistă asupra negocierilor de la zero privind formarea unei noi coaliţii de guvernare cu partidele pro-europene.

Am criticat în permanenţă activitatea Coaliţiei de...

