31 de clienți au rămas fără 29 de milioane de lei, iar făptașii au plănuit totul din TIMP. Detalii noi privind furtul din filiala unei bănci din Chișinău

Oamenii legii vin cu detalii noi privind furtul din filiala unei banci din capitala. Politistii spun ca 31 de clienti au ramas fara bani, iar prejudiciul total este de peste 29 de milioane de lei.



In urma investigatiilor efectuate de Inspectoratul General al Politiei s-a stabilit ca persoanele necunoscute au sustras din 84 de casete individuale mijloace financiare, bunuri materiale, bijuterii si acte, dupa care au parasit locul faptei.

Pana la moment s-au adresat 31 de persoane care au avut de suferit in acest caz, fiind stabilit un prejudiciu material in suma totala de 29.431.840 lei.

"Faptul ca nu au fost luate toate masurile de securitate necesare in vederea prevenirii unor asemenea fapte, releva absenta totala a unei preocupari din partea entitatii comerciale, dar si a institutiilor responsabile pentru implementarea standardelor de siguranta in sistemul financiar-bancar.

In acest sens, ne vom adresa institutiilor abilitate ale statului in vederea inaspririi urgente a cadrului normativ cu privire la sistemele de securitate utilizate de bancile comerciale din Republica Moldova, inclusiv pentru a evita repetarea unor fapte similare", se arata in comunicatul emis de politie.

Din primele cercetari efectuate rezulta ca fapta a fost planuita cu mult timp inainte de comiterea acesteia.

A fost initiata o cauza penala in baza prevederilor art. 186 al. 5 Cod Penal al Republicii Moldova „Furt in proportii deosebit de mari“, iar pentru stabilirea tuturor circumstantelor si a potentialilor infractori, a fost format un grup de lucru din care fac parte ofiteri ai Inspectoratului National de Investigatie, Directiei de Politie a mun. Chisinau si politisti ai Inspectoratului de Politie ai sectorului Buiucani.

"In continuare, organul de urmarire penala investigheaza cazul si va informa, cu transparenta maxima, cu privire la toate circumstantele cauzei care pot fi aduse la cunostinta opiniei publice, fara a periclita ancheta in desfasurare, cu respectarea stricta a prevederilor legale in acest sens.

Totodata, Ministerul Afacerilor Interne face un apel la toate institutiile abilitate ale statului, indeosebi Procuratura Generala si Banca Nationala a Moldovei, sa sprijine ancheta, cu respectarea principiului cooperarii loiale intre institutiile statului", se arata in comunicat.

