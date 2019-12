4 copii, rămaşi fără mamă, au o mare dorință de Crăciun

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la...

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

Ilinca are trei anişori, dar oftează mai mereu. Dorul de mama o apasă tot mai mult. Rămas singur cu patru copii, Vladimir Cernenco, care are 36 de ani, munceşte zilnic, ca să le poată asigura un viitor copiilor săi.

Matei are o boală genetică – mucoviscidoză. De două-trei ori pe zi trebuie să facă inhalaţii şi să ia medicamentele prescrise de medic. „Sunt şi medicamente gratis, dar sunt şi medicamente care trebuie să le procurăm de peste hotare”, spune bunica Ioana Stihari, bunica.

În urmă cu șase luni, Mariana Cernenco la doar 39 de ani a decedat în urma unei lupte grele și chinuitoare cu cancerul. A lăsat în urmă patru copii cu vârstele de 10, 9 și gemeni de 3 anișori, iar unicul sprijin al familiei este tatăl, care pe lângă cei micuți, mai are și datorii enorme. Mariana Cernenco a plecat la ceruri chiar în ziua în care gemenii ei împlineau trei anişori. „De ziua mea, la şapte ani, mi-a dăruit-o mama această păpuşă. A lăsat-o pe pat. Ea atunci nu era acasă”, povestește Mihaela Cernenco, fetița mai mare. Nu aveau o locuinţă a lor şi trăiau la gazdă. Când Mariana a început să se simtă tot mai rău s-au mutat cu traiul la părinţi. Şi-au adus aici toate lucrurile, doar că nu au unde să le ţină. Camerele sunt atât de mici, încât nu au practic unde să se mişte. Camera în care doarme Mihaela are doar nouă metri pătraţi, suprafaţă în care încape doar un pătuc şi un dulăpior. Lecţiile le face în camera bunicilor. E doar un pic mai mult spaţiu aici. Ceilalţi trei fraţi ai Mihaelei stau la cealaltă bunică din partea mamei, Această despărţire îî afectează mult. De sărbători îşi doresc să se întâmple o minune şi să stea cu toţii împreună.„Vrem să fim împreună, eu, tata, fraţii şi surorile”, spune Mihaela, printre lacrimi.

