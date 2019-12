4 decembrie: Sfânta Muceniță Varvara (Barbara), ocrotitoarea minerilor

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Klaus Iohannis a dezvăluit că zona Mării Negre reprezintă o zonă zero în cadrul proiectelor NATO.

Un clip video de pe reţelele de socializare din Rusia în care apare un urs polar, ce are pictat pe corp cu negru mesajul „T-34”, i-a alarmat pe experţi, care au avertizat că abilitatea animalului de a vâna şi a se camufla în mediul în care trăieşte ar...

După alegerile locale generale din toamna acestui an și scorurile obținute în cadrul acestora, Partidul Liberal Democrat din Moldova a pornit o amplă campanie de restructurare a formațiunii. Astfel, Biroul Permanent Central al PLDM a validat, în cadrul ședinței din 3...

Ieri am prezentat discursul președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cu prilejul vizitei sale la Chișinău pe 30 noiembrie. Astăzi publicăm, cu unele prescurtări, discursul premierului Vlad Filat.

Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos, relatează The Guardian. Neuronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a conecta minţi umane la aparate, spun...

Corpul uman are nevoie de apă pentru a-și îndeplini funcțiile fizice normale, iar nutriționiștii spun că este vital ca o persoană să bea cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi, iar vara chiar 4 litri. De-a lungul zilei - și în timpul somnului - pierdem apă prin...

După o lungă căutare zadarnică, Dioscor a întâlnit pe deal doi păstori. Unul din ei i-a arătat atunci locul unde se ascundea fiica sa. Găsind-o, Dioscor, plin de mânie, a bătut-o îngrozitor, apoi a închis-o într-o casă mică și întunecoasă, încuind ușile și astupând ferestrele. A lăsat-o acolo, sub pază, lăsând-o să sufere de foame și de sete. S-a dus apoi și a predat-o prefectului cetății, un om pe nume Marțian, pârându-și propria fiică, că era creștină.

La un moment dat, Dioscor poruncise construcția unei băi cu două ferestre. Varvara, în timp ce el lipsea, a zis lucrătorilor să facă și o a treia fereastră, așa încât să intre lumina din trei părți, după chipul Sfintei Treimi. Pe unul dintre zidurile băii, ea a făcut cu degetul semnul crucii, iar crucea s-a întipărit adânc în marmură, de parcă ar fi fost făcută cu un instrument de fier. La fel, urmele pașilor săi s-au întipărit pe treptele băii. Mai târziu, apa acelei băi a căpătat o mare putere vindecătoare. Sfântul Simeon Metafrastul avea s-o asemuiască cu râul Iordanului, locul Botezului Domnului și cu scăldătoarea Siloamului, datorită numărul mare al minunilor care s-au produs, ulterior, acolo. Deoarece Dioscor nu a fost prea încântat de schimbarea pe care a produs-o fiica lui în baia proiectată de el, Varvara a simțit să îi mărturiseasă motivele care au determinat-o să facă această schimbare, îndemnându-l să creadă în Dumnezeu și să renunțe la închinarea la idoli. Dioscor s-a înfuriat și a încercat să o taie cu sabia, ea însă, fugind, s-a ascuns în crăpătura unui deal care s-a deschis ca să o primească, închizându-se în fața tatălui ei. Ea s-a ascuns atunci într-o peșteră aflată de cealaltă parte a dealului.

