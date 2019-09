4 septembrie: Proorocul Moise și cinstirea Icoanei Maicii Domnului RUGUL APRINS

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Am aflat din presă despre un caz ieșit din comun, dar care are semnificații uriașe, ne informează liderul PPDA, Ministrul de Interne Andrei Năstase.

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Icoanei Rugul Aprins i-a fost dedicat și un Imn-Acatist, unul dintre cele mai frumoase imnuri scrise vreodată în limba română. Scris în anul 1948 de poetul Sandu Tudor, care s-a călugărit la mănăstirea Antim, cu numele de monahul Agaton, Imnul Acatist al Maicii Domnului a fost corectat și stilizat la Sfânta Mănăstire Rarău, în fața Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, pe când poetul era stareț și primise marea schimă monahală, sub numele de Ieroschimonahul Daniil Tudor.Acesta făcea parte din Mișcarea „Rugul Aprins" de la Mănăstirea Antim, comunitate de călugări, profesori universitari, studenți cu pregătiri dintre cele mai diverse, filosofie, arte frumoase, litere, matematici, a fost, pentru Bucureștiul anilor ’40-’50, locul unde se plămădea autentica cultură spirituală, aceea care se naște și crește odată cu întrebările eliberatoare ale credinței. Această conviețuire și completare dintre elita bucureșteană și mediul monahal este modelul exemplar pe care „Rugul Aprins" îl oferă în disputa pe care astăzi unii o văd existând între Biserică și o anumită parte a intelectualității. Constituit într-un spațiu de ospitalitate, bazat pe deschidere de cuvânt și inimă, „Rugul Aprins" a exprimat dorul căutării lui Dumnezeu, dor pe care l-a trăit și Moise, însetat de a cunoaște și a trăi experiența prezenței divine, dar și un mod pașnic de rezistență spirituală în fața tăvălugului comunist. (sofianboghiu.blogspot.gr)

În prezent, majoritatea icoanelor reprezintă „rugul” într-un mod simbolic. Este reprezentat sub formă de stea cu opt colțuri, compusă din două romburi suprapuse: unul roșu (reprezentând focul), și unul verde (sugerând rugul păstrat neatins de foc). În centrul stelei se află Maica Domnului cu Pruncul.

Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins”, sărbătorită la 4 septembrie, în aceeași zi cu Proorocul Moise, are la bază o relatare biblică a Vechiului Testament: În capitolul 3 din Ieșirea, Dumnezeu i se arată lui Moise pe Muntele Horeb, din mijlocul unui rug care „ardea, dar nu se mistuia”:„Și depărtându-se (Moise) odată cu turma în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb; iar acolo i s-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieșea dintr-un rug; și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia." (Ieșire 3, 1-2)

În urma refuzului sistematic al Faraonului, Dumnezeu trimite la rugăciunea Sfântului Proroc Moise 10 plăgi asupra Egiptului, în urma cărora evreii sunt eliberați și sub conducerea lui Moise pornesc către Țara Canaanului. Din cauza necredinței poporului evreu, atunci când Moise a mers pe Muntele Sinai și a primit Tablele Legii, timp de 40 de ani vor peregrina prin zona deșertică din sudul Orientului Mijlociu de astăzi.

