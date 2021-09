4 tipuri de vampiri energetici și cum să te ferești de ei

Victimele vampirilor energetici adopta, uneori, comportamente nesanatoase precum mancatul in exces, izolare, schimbari bruste de stare, oboseala atunci cand stau prea mult alaturi de un vampir energetic. Insa, uneori, chiar daca vrei nu-i poti evita pe aceste persoane care te seaca energetic. Iata 4 tipuri de vampiri energetici si cum sa te feresti de ei.

1. Dominatorul

Aceasta persoana are o opinie despre orice si crede ca el stie ce este cel mai bine decat tine. Iti este destul de greu sa te abtii cand, spre exemplu, iti vine la masa o ruda care incearca sa dicteze ce se discuta in casa, cand intervine in deciziile luate de parinti sau cand incearca sa impuna propriul sau stil de viata, sau doar ce este bine sau rau in general.

Cum sa te aperi: Nu te lasa atras in discutii contradictorii despre subiecte marunte. Spre exemplu daca tatal tau sustine ca nu este de acord cu decizia ta de a te inapoia la munca la numai cateva luni dupa ce ai nascut in loc sa stai acasa si sa-ti cresti copilul, raspunde-i cu incredere. Ii poti spune ca tu si cu sotul tau ati luat impreuna aceasta hotarare, ca este o decizie personala, insa este dreptul lui sa fie de acord sau nu cu ea.

2. Narcisistul

Acest vampir este grandios, isi acorda o importanta enorma, cere atentie si este flamand sa fie admirat de ceilalti. Poate ca te-ai intalnit cu un astfel de personaj. La inceput era atat de fermecator si inteligent ca nu ai bagat de seama tendinta de a te intrerupe cand subiectul esti tu si rareori este interesat de sentimentele tale.

Cum sa te aperi: Poate ca este interesant sa cunosti o astfel de persoana insa renunta la ideea ca poate fi un prieten de nadejde in momentele in care situatia o cere. Te poti bucura de calitatile sale extraordinare insa asteptarile tale de la el/ea trebuie sa fie realiste. Pentru ca motto-ul sau este „in primul rand eu” in vreme ce nevoile tale nu o intereseaza.

3. Criticul

Crede ca este indreptatit sa judece si tabara pe tine fara mila. Poate ca este seful tau de la munca care se simte important atunci cand iti spune ca „ai o multime de invatat” in vreme ce clatina din cap cu nemultumire. Este genul care te obliga sa verifici de zeci de ori inainte de a trimite chiar si un mail pentru ca „afacerea nu ne permite sa gresim”.

Cum sa te aperi: Nu lua in nume personal ceea ce iti spune. Nu intra in defensiva, ba mai mult multumeste-i pentru ceea ce gasesti folositor in criticile sale. Daca, spre exemplu, poti beneficia de pe urma experientei sale profesionale ii poti spune: „Acest sfat chiar imi este de folos. Multumesc”.

4. Victima

Crede ca toata lumea este impotriva sa. Poate ca iti este prieten de o viata asa ca nici nu-l mai asculti atunci cand se plage de absolut orice: vecinii care nu-i respecta pe ceilalti, faptul ca s-a scumpit benzina sau ca este singur/a. Uneori ai impresia ca acest prieten este pe cale sa-ti ceara sa te trasformi in salvatorul sau.

Cum sa te aperi: Nu te transforma in terapeutul, Cupidonul sau consultantul sau financiar. Si nu-i spune sa te sune cand simte nevoia pentru ca nu-ti va da pace deloc. Cel mai bine este sa limitezi convorbirea telefonica la o data pe saptamana.