5 alimente pentru creşterea fertilităţii

Dacă îţi doreşti să devii mămică şi ai început să îţi pui întrebări legate de fertilitate, sfatul nostru ar fi să adopţi un stil de viaţă cât mai sănătos şi mai activ. În plus, se pare că există şi câteva alimente pentru creşterea fertilităţii, sporindu-ţi şansele de a rămâne însărcinată.

Avocado – Fructele de avocado sunt bogate în grasimi mononesaturate, care pot amplifica fertilitatea. Studiile au demonstrat că femeile care consumă cantităţi mari de astfel de nutrienţi în perioada în care sunt fertilizate in vitro au o rată de succes de trei ori mai mare decât cele care consumă cantităţi scăzute. În plus, grăsimile mononesaturate contribuie la scaderea nivelului de colesterol din sange, prevenind astfel bolile cardiovasculare sau accidentul vascular cerebral.



Seminţe de floarea-soarelui - Seminţele de floarea soarelui nu sunt doar o gustare populară şi apetisantă, preferată de multa lume, dar sunt şi foarte bune pentru sănătatea ta. Bogate în zinc, acestea ajută la echilibrarea hormonilor de reproducere, aplificând nivelul de fertilitate.

Scorţişoară – Extrem de sănătoasă, scorţişoara are multiple proprietăţi. Acest condiment poate reduce insulina, ajutând, în acelaşi timp, la creşterea ratei de ovulaţie. Este ideal de pus în smoothie-uri!

Ouă – Ouăle fierte sunt bune pentru creşterea fertilităţii, fiind bogate în vitaminele D şi B6. Acestea amplifică producerea de progesteron, hormon necesar pentru sarcină.



Hrişcă - Aliment adesea confundat cu cerealele, seminţele de hrişcă sunt bogate în compuşi care scad nivelul insulinei şi al testosteronului, un proces care poate spori ovulaţia. Gătiţi un sfert de cană de hrişcă şi consumaţi-o la cină de trei ori pe săptămână





