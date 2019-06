5 greșeli care te pot îmbolnăvi

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Fructele de pădure reprezintă o sursă bună de vitamina C. Nu sunt doar frumoase și plăcute la vedere, ci bogate în flavonoide și carotene, substanțe care combat radicalii liberi și inflamațiile. Cel mai sigur semn că fructele și legumele le conțin este culoarea vibrantă. Câteva mâini de fructe de pădure, de pildă, îți aduc beneficiile menționate mai sus și sunt chiar mai bune decât suplimentele alimentare.

Zilnic, ai nevoie de 90 mg de vitamina C pe care le poți procura din 5 porții de legume și legume. Îți asigură o imunitate mai bună și protecție contra cancerului.

Alegi mai rar alimente care conțin vitamina C

Renunțarea la gustări te va face să mănânci mai des dulciuri. Pregătește cu o zi înainte sau la începutul săptămânii câteva pachețele cu semințe, fructe uscate, batoane de cereale făcute de tine, morcovi, felii de măr sau alte fructe. Le vei avea gata pregătite. În plus, cele mai bune surse de acizi grași Omega-3, grăsimi sănătoase și proteine sunt nucile, excelente la gustări. O mână de nuci mâncate cu o jumătate de oră înainte de masă îți va scădea apetitul, ceea ce te va ajuta să nu iei în greutate.

Când gătești tu, știi exact câtă sare sau cât zahăr pui. De asemenea, mănânci mai sănătos, cu mai puțini conservanți. În plus, economisești bani și ajungi să te stresezi mai puțin din cauza problemelor bănești, deci ai numai de câștigat. Nu contează dacă nu-ți ies unele preparate. Continuă să încerci, pentru că priceperea vine odată cu experiența.

