5 martie 2013 / PD și PCRM au votat pentru demiterea Guvernului Filat

La 5 martie 2013, Guvernul Filat a fost demis cu 54 de voturi. Primul sector - 30 de voturi, sectorul doi - 24 de voturi. În favoarea demiterii au votat fracțiunile PCRM, PD dar și deputații socialiști alături de Godea și Sârbu. După ce prim-ministrul Vlad Filat a prezentat raportul de activitate a Guvernului, timp de circa o oră, oficialul a declarat în încheiere: „Eu sunt conștient că acest raport nu este necesar de a fi prezentat pentru cei care au înaintat moțiunea de cenzură și cei care o vor susține. Consider că ne-am făcut datoria, bazată pe realizate, nu pe vise. Indiferent de decizia care va fi luată, eu sunt cu sufletul împăcat că mi-am făcut datoria. Vom continua să muncim, să luptăm, dacă trebuie, pentru această țară.

Istorie 5 Martie 2021, ora: 10:37

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara voia sa. Inainte de a se casatori, i s-a aratat Sfantul Arhanghel Mihail, in chip de barbat...