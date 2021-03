5 martie: Moartea lui Iosif Stalin, omul care a ordonat moartea a peste 20 de milioane de oameni

Sub Stalin, care a înlocuit Noua Politică Economică (NEP) cu planurile cincinale, (introduse în 1928) și agricultura individuală cu agricultura cooperatistă. Colectivizarea forțată a întâmpinat opoziția țăranilor și proprietarilor, Stalin reprimându-i brutal.

În 1899, înainte de a absolvi, renunță la educația religioasă și este absorbit de mișcarea revolutionară rusă anti monarhică. În timp ce ocupa funcția de contabil în T’bilisi, Stalin răspândea propaganda Marxistă în interesul organizației Social Democratice locale printre lucrători feroviar. În 1902 organizează mișcări de protest și de aceea este urmărit și arestat de poliția imperială. Un an mai târziu este exilat în Siberia. Reușește să scape și revine în Georgia în 1904.

Stalin s-a născut sub numele de Iosif Vissarionovici Djugașvili în orasul Gori, Georgia, care la acea vreme era parte integrantă a Imperiului Rus. El a fost al treilea și singurul copil supraviețuitor a unui ciubotar și a unei casnice.

Istorie 5 Martie 2021, ora: 10:37

