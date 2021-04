5 plante de primăvară pe care trebuie să le consumi zilnic

Urzici, leurda, spanac, stevie și ceapa verde - acestea sunt verdețurile pe care trebuie să le consumi în aceasta perioadă. Consumate împreună, obții o super-salată detoxifiantă de primavară.



Plantele de primavara fluidifica sangele si protejeaza impotriva bolilor cardiovasculare. In plus, acestea au un continut mare de vitamine, de germeni, de enzime si ne ajuta sa ne detoxifiem organismul. Dar nu gatite, sfatuiesc nutritionistii, ci in salate.

Leurda, sau usturoiul salbatic, este un ingredient care da o aroma intensa mancarurilor de primavara. Dar dincolo de asta, este excelent pentru sanatate. Are niste efecte detoxifiante incredibile - de fapt este unul din cei mai puternici detoxifianti pe care ni-i ofera natura.Purifica sangele si are efecte puternice asupra colesterolului, racelilor, starilor depresive, tensiunii arteriale, infectiilor si a asteniei de primavara. Vezi aici ce retete cu leurda poti incerca.

Spanacul este o alta planta pe care ai face bine sa nu o ocolesti primavara. Nutrientii pe care ii contine nu pot fi adunati usor din alte legume sau fructe. De la calciu pana la vitaminele A si C, acid folic si luteina, spanacul are o gama larga de substante bune de care ar fi pacat sa nu profiti acum cat il gasesti proaspat in piata.Pentru ca are atat de multi nutrienti spanacul este un ajutor important pentru pastrarea imunitatii organismului, pentru lupta cu diverse tipuri de cancer si pentru imbunatatirea sistemului cardio-vascular. Spanacul contine falvonoizi care neutralizeaza radicalii liberi si previn aparitia cancerului de colon sau ovarian. Vezi si Retete cu spanac.

Urzica este considerata o farmacie intr-o planta, datorita proprietatilor incredibile pe care le detine pentru organismul uman. Este foarte buna pentru detoxifiere, intarirea sistemului imunitar, imbunatatirea sistemului urinar, dar si a articulatiilor.

Stevia este una din cele mai importante plante pentru tratarea anemiei. In plus, contribuie la detoxifierea ficatului si la curatarea sangelui.

Ceapa verde poate fi inclusa in aproape orice reteta de primavara. Nu numai ca are un gust deosebit, dar contine si foarte multi nutrienti: fier, glucide, minerale, niacine, fosfor, magneziu, mangan, vitaminele A, B, K, . Iti intareste imunitatea si te ajuta la detoxifierea de primavara.