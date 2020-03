5 produse care îți fac pielea frumoasă

Sa gasesti cele mai potrivite produse pentru pielea ta poate fi o adevarata provocare. Ce e bun pentru tipul tau de piele, ce ingrediente contine fiecare produs, cat costa, toate aceste informatii necesita timp.



Din fericire, in bucataria proprie gasesti fix ce ai nevoie. Iata 5 produse care iti fac pielea frumoasa.

1. Migdale

Migdalele sunt gustarea ideala. O mana adaugata in iaurt, terciul de ovaz sau in salate poate sa-ti dea un plus de proteine sanatoase. Uleiurile din migdale confera pielii stralucire naturala.

2. Lamai

Pentru tenul gras, aciditatea lamaii ajuta la indepartarea excesului de grasimi. De asemenea, apa cu lamaie este o sursa excelenta de antioxidanti care vor ajuta sistemul imunitar, digestia si vor detoxifia organismul.

Pentru uz extern, aplica pe un tampon de vata apa cu lamaie, apoi aplica pe fata. Este un produs tonifiant excelent pentru piele.

3. Ulei de cocos

Uleiul de cocos este foarte bun la gatit, insa face minuni si in cosmetica. Spre deosebire de produsele pe baza de vaselina care pot “sufoca” pielea, uleiul de cocos confera hidratare, tonifiere si indeparteaza celulele moarte de la nivelul fetei. Mai mult, uleiul de cocos hraneste parul si-i confera stralucire.

4. Vitamina C

Daca vrei sa ai un sistem imunitar puternic si o piele radianta, atunci tot ce trebuie sa faci este sa te asiguri ca ai in casa: afine, capsune, portocale, broccoli, kiwi si cartofi dulci. Toate acestea contin Vitamina C, un antioxidant puternic benefic atat la interior, cat si la exterior.

5. Zahar brun

Zaharul brun este un excelent exfoliant. Nu este agresiv cu pielea, dar o curata in profunzime. Poti adauga putina miere pentru a hidrata pielea in acelasi timp.

Hidratarea este cel mai simplu lucru pe care il poti face pentru pielea ta si, cu toate acestea, statisticile spun ca oamenii nu beau atat de multa apa pe cat ar trebui. Consumul optim de apa, evitarea alimentelor procesate, somnul si exercitiile fizice te pot ajuta sa ai o pielea stralucitoare si sanatoasa.