5 produse pe care să le ai mereu în frigider

Stela Stângaci a fost rechemată din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, Republica Malta și pe lângă Ordinul Suveran Maltez prin cumul. Decizia a fost luată la ultima ședință a guvernului din acest an,...

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, i-a cerut premierului Theresa May să convoace parlamentul mai devreme din vacanţa de Crăciun pentru a organiza votul privind Brexitul, conform unui interviu acordat „i” şi the Indy, scrie Politico.

În ajunul sărbătorilor de iarnă, premierul Pavel Filip a fost colindat de către elevii și profesorii gimnaziului din satul său de baștină Pănășești și corul bărbătesc de la Mănăstirea Căpriana. „Nu am auzit colinde mai frumoase decât cele de la...

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Pe final de an, cel mai iubit fiu al poporului moldovenesc, Președintele „Întregii Moldove” Igor Dodon s-a produs într-un spectacol televizat la un post privat de televiziune. Moderatorul emisiunii a manifestat o echidistanță de un plasticism remarcabil, astfel...

