5 rețete care cresc imunitatea la copii

Actrița Laura Cosoi este de părere că mâncarea bună este una dintre cele mai eficiente metode de a crește imunitatea la copii. Recent, vedeta a publicat un material pe blogul său unde îți propune să încerci 5 rețete pentru o imunitate puternică.

Încă de când era Rita foarte mică, mai ales toamna am fost atentă la alimentele pe care le introduc în meniu, pentru că sunt convinsă că mâncarea pe care o avem pe masă se poate transforma în „medicament” natural și extrem de eficient pentru creșterea imunității. E anotimpul virozelor, pandemia văd că nu se mai termină odată, așa că întărirea imunității copiilor este una dintre prioritățile mele în perioada asta. Am grijă ca alimentația să fie cât mai diversificată, le dau multe crudități, fructe și legume ca atare sau smoothie-uri și sunt atentă la hidratare. În plus, le las să se joace afară în fiecare zi. Iar dacă ai nevoie de un pic de inspirație pentru rețete care cresc imunitatea la copii, sper să te ajute cele de mai jos.



Sirop de cătină cu miere și ghimbir



Despre cătină și beneficiile ei uluitoare pentru sănătate și întărirea imunității ți-am mai vorbit aici. „Ginsengul românesc” este mai bogat în vitamina C decât lămâile sau măceșele și este campionul absolut la creșterea imunității. Însă, pentru unii copii e greu să mestece bobițele de cătină, atât de acrișoare. O soluție în cazul ăsta e să prepari un sirop din cătină cu miere și un pic de ghimbir. E bun mai ales acum, toamna, când bântuie virozele și în contextul pandemiei de Covid.

Ingrediente



Cătină

Miere

Ghimbir

Mod de preparare



După ce speli bine cătina și o scurgi, mixeaz-o la blender până se face pastă. După aceea strecoar-o, dar nu folosi sita din fier, ci din plastic sau tifon, ca să nu oxideze. Măsoară sucul de cătină pe care l-ai obținut, apoi amestecă-l cu o cantitate egală de miere. Dă pe răzătoare o bucată mică de ghimbir (2 cm) și încorporeaz-o în sirop. Dă-le copiilor siropul dimineața, pe stomacul gol, câte o linguriță sau amestecat cu apă/ceai. Evită să le dai în partea a doua a zilei, pentru că e și energizant.

Bulete din grâu germinat cu nuci și miere



Fulgii de grâu germinat pe care-i găsești la orice plafar cresc puternic imunitatea la copii și poți să-i folosești oricum dorești – adăugați în supe, lapte, iaurt etc – dar cred că cel mai bine sunt acceptați sub formă de bulete cu nuci și miere. Absolut delicios și foarte sănătos!

Ingrediente

½ cană fulgi de grâu germinați

2 linguri miere

5, 6 linguri lapte de ovăz neîndulcit

Miezul de la 5, 6 nuci

1 linguriță praf de roscove

Mod de preparare



Pune totul în blender și mixează până obții o pastă consistentă. Dacă e prea groasă, o mai subțiezi cu lapte, iar dacă e prea apoasă, poți să mai adaugi nuca. Cu mâinile ușor umezite formezi bulete, pe care apoi le tăvălești prin fulgi de cocos. Când copiii îți cer ceva dulce, servește-i cu aceste bulete și astfel știi că le-ai dat ceva bun, dar te-ai ocupat și de creșterea imunității.

Lasagna de clătite cu brânză de vaci și spanac la cuptor



Când vrem să creștem imunitatea copiilor în prag de sezon rece, de cele mai multe ori ne gândim să le dăm multe citrice și miere. Sunt foarte bune, dar nu doar acestea cresc răspunsul imun. Brânzeturile alături de probiotice sunt și ele eficiente. Sunt bune iaurtul, chefirul, dar și brânzica de vaci. De câte ori îmi rămân clătite, nu le arunc, ci le umplu cu diverse compoziții și le dau la cuptor. Clătitele cu brânză de vaci și spanac plac în general copiilor, iar combinația e bună pentru creșterea imunității.

Ingrediente



1 pungă spanac congelat

1 legătură ceapă verde

250 g brânză de vaci

1 iaurt grecesc

2 linguri ulei măsline

2 linguri parmezan

6, 8 clătite

4 ouă

Mod de preparare



Pune într-o tigaie incinsă ceapa verde tocată mărunt și spanacul și lasă-le să se înăbușe. După ce s-au făcut, lasă-le la răcit. Amestecă brânză de vaci cu 3 ouă, spanac, ceapă, ½ de cutie de iaurt și o lingură de parmezan. Unge o formă termorezistentă cu unt, apoi pune un strat de clătite, unul de compoziție de spanac și brânză și încheie cu o clătită. Bate bine un ou, amestecă-l cu iaurtul rămas și parmezan și toarnă deasupra, apoi dă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ jumătate de oră sau până se rumenește.

Dovleac umplut cu carne de vită la cuptor



Un aliment pe care-l folosesc mult toamna pentru creșterea imunității este dovleacul. Fac supă-cremă de dovleac, piure cu lapte de cocos, plăcintă sau pur și simplu îl mâncăm copt, eventual cu scorțișoară și un strop de miere. Am citit despre dovleac că e un adevărat medicament pentru creșterea imunității și poate nu întâmplător îl avem din belșug acum, toamna. E un aliment foarte versatil și uite o nouă idee de a-l servi copiilor tăi. Cred că le va plăcea mult prezentarea!

Ingrediente



1 dovleac plăcintar ½ kg de carne de vită

1 ceapă

2-3 căței usturoi

½ țelină mică

2 morcovi

1 ardei kapia

2, 3 linguri ulei de măsline

Ierburi aromate după preferință (cimbru, oregano, lemongrass)

Mod de preparare



Dovleacul se taie pe jumătate și se curăță partea cu semințe. Carnea se taie cuburi, iar legumele se mărunțesc cu ajutorul unui chopper. Se umplu jumătățile de dovleac cu această compoziție, se adaugă ierburile aromate și uleiul de măsline și se amestecă bine. Se dau apoi la cuptorul preîncins la 200 de grade la început, apoi se scade temperatura. Se lasă la foc mic pentru o oră jumătate.

Salată caldă de fasole verde, broccoli și ciuperci



Broccoli este o legumă bogată în fier și vitamina C, iar fasolea verde vine în completarea proprietăților acesteia. Pentru mai multă consistență și un plus de savoare adaugă la această salată câteva ciuperci champignon brune, care au un gust mai special, de nucă.

Ingrediente



1 pungă fasole verde sau ½ kg fasole verde proaspătă

1 pungă broccoli sau 1 broccoli proaspăt

300 g ciuperci champignon brune

2 linguri parmezan

2 linguri ulei măsline

1 lingură oțet balsamic sau lămâie

Mod de preparare



Fasolea, broccoli și ciupercile se fierb la abur. Când sunt gata, se așează pe un platou mare și se stropesc cu ulei de măsline și oțet balsamic sau lămâie, se presară deasupra parmezan.

Cred că una dintre cele mai eficiente metode de a crește imunitatea la copii aceasta este – cu mâncare bună. Nu vor refuza niciodată un astfel de tratament, foarte eficient mai ales dacă perseverezi – adică să ai grijă zilnic să le oferi câte ceva care să-i ajute să crească puternici și sănătoși. Tu cum procedezi acum, toamna, ca să crești imunitatea copiilor?

