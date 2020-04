5 rețete de PASCĂ fără aluat și pasca tradițională pentru masa de PAȘTI

Iata 5 retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune.

Pască fără aluat 1



Ingrediente

– 1 coaja rasa de lamaie, amaretto , esenta de vanilie sau zahar vanilat

– 1 plic praf de copt

– 5 linguri de faina

– 8 linguri de zahar

– 5 oua

– 100g stafide

– 100ml rom / whisky sau apa calda pentru inmuiat stafidele

– 600g branza de vaci

Mod de preparare

Punem stafidele la inmuiat in alcool, cat sa le acopere. Daca nu va place alcoolul, puneti-le in apa calda. Cu cat mai calda, cu atat se vor inmuia mai repede. Se separa galbenusurile de albusuri si se amesteca galbenusurile cu branza de vaci, zaharul, stafidele, coaja de lamaie, si vanilia. Amestecam bine pana se omogenizeaza compozitia. Se adauga faina cernuta si amestecata cu praful de copt si un praf de sare. Amestecam bine ca sa nu ramana cocoloase. Daca branza de vaci este uscata vom folosi mai putina faina, iar daca branza este foarte moale, vom folosi mai multa faina.

Separat batem albusurile spuma cu un praf de sare. Se incorporeaza galbenusurile in compozitie. Amestecul trebuie sa fie foarte moale, dar totusi sa curga greu.

Ungem o tava cu unt si o tapetam cu faina sau gris. Turnam compozitia si o bagam in cuptorul incins la 180 grade (mediu) timp de 15 minute. Apoi micsoram putin temperatura (pana la 160 grade) si mai lasam aproximativ 35-40 minute, pana capata o crusta aurie. Obligatoriu se va face testul cu scobitoarea. Pasca fara aluat trebuie sa se raceasca incet inainte de a fi taiata.

Pofta buna!

Pasca fara aluat 2

„Tuturor ne place sa mancam macar o bucatica din mancarurile noastre traditionale, mai ales in zi de sarbatoare. Nu putem lasa sa treaca Sfintele Sarbatori de Pasti fara a pregati pasca noastra cu branza dulce si aromatele stafide cu rom. Si totusi, copiii nostri ( si chiar noi uneori) cautam umplutura si dam intr-o parte aluatul. Asa ca m-am gandit sa va dau o idee de pasca fara aluat, cu multa umplutura savuroasa , simplu de realizat. Eu fac reteta asta de ceva ani, deci este o reteta cu traditie, un fel de baked cheeasecake” – spune Jesica Zamfir.

Ingrediente

250 g biscuiti digestivi

125 g unt, topit

2 cutii a 250 g branza fina

3 oua

100 g zahar tos

200 ml smantana pentru gatit (32% grasime)

O lingura de extract de vanilie

Coaja rasa de la o lamaie

100 stafide lasate la hidratare in apa calduta cu rom

Mod de preparare

Incalzim cuptorul la 160 grade. Ungem cu putin unt o tava rotunda cu diametrul de 22 cm (de preferat cu fundul detasabil).

Maruntim biscutii bine, dupa care ii amestecam cu untul topit. Turnam aceasta compozitie in tava si o apasam cu ajutorul podului palmei pe baza formei de copt, dar si pe peretii acesteia. Puneti forma in frigider in timp ce pregatiti umplutura.

Bateti crema de branza cu zaharul, puneti si smantana si continuam sa batem vanilia si coaja de lamaie. Batem pana devine cremos si adaugam si cele trei oua unul cate unul, batand in continuare. Adaugam si stafidele hidratate pe care le scurgem bine de apa.

Toata aceasta compozitie o turnam in forma de copt unde am pus blatul de biscuiti si coacem in cuptor timp de 50-60 minute la 160 grade. Dupa ce s-a copt, oprim cuptorul dar lasam prajitura in cuptor cu usa deschisa vreo ora pana se raceste bine, in felul asta nu se va crapa si va arata super frumos!

Pofta buna!

Pasca traditionala cu branza de vaci

Ingrediente Pasca traditionala cu branza de vaci

500 g aluat de cozonac, 1 gălbenuş pentru uns pasca, 1 lingură unt sau ulei pentru uns tava

Pentru umplutură ai nevoie de: 1/2 kg brânza dulce de vaci, 1 cană de zahăr, stafide, 3 ouă, puţin griş, rom sau esenţă de rom.



Mod de preparare

Pentru umplutură: Freci brâza de vaci cu zahărul, stafidele înmuiate în rom, ouăle bătute spuma şi grişul.

Pentru pască: Împarţi aluatul în două: din jumătate intinzi o foaie cât tava, pe care o aşezi în tava unsa cu unt sau ulei, iar din cealaltă jumătate împleteşti un colac pe care îl aranjezi în jurul foii. Torni apoi umplutura. Tot din aluat împletit faci modele pe care le aşezi peste umplutură. Ungi pasca cu galbenus şi o dai la cuptorul încălzit în preabil, pentru 30-40 de minute, la foc potrivit.

Pofta buna!

Pasca traditionala cu branza dulce

Ingrediente

Umplutura necesita urmatoarele ingrediente:

350g branza dulce de vaca, mai grasa

1 pliculet zahar vanilinat

1 fiola esenta de rom

120g stafide

cine doreste poate pune si coaja rasa de la o lamaie

10g gris

25g faina

2 oua

100 gr zahar tos sau cum preferati, dupa gust

Pasca arata mai delicios daca o ungeti cu un amestec din urmatoarele ingrediente:

1 galbenus

25 ml lapte

pentru uns, eventual miere





Mod de preparare

Se pun stafidele intr-un bol, se acopera cu apa calduta sau romul si se lasa sa se inmoaie circa 1 ora, dupa care le punem intr-o strecuratoare la scurs.

Branza dulce de vaca o amestecam cu zaharul tos, esenta de rom, zaharul vanilinat, stafidele, ouale intregi si coaja de lamaie, pana la omogenizare. Apoi se adauga grisul si faina si amestecam din nou, pana la omogenizare.

Intr-un vas se pune faina, se face in mijlocul o gaura si adaugati drojdia, zaharul tos, zaharul vanilinat, coaja rasa de lamaie, galbenusurile, untul topit, apa calduta, laptele caldut si un praf de sare, dupa care se framanta aluatul, timp de 30 minute, pana se obtinete un aluat care nu se lipeste. Apoi se acopera aluatul cu un prosopel si se lasa intr-un loc caldut, pentru aproximativ 1 ora, ca sa dospeasca.

Cand este dospit aluatul trebuie rasturnat pe blatul de lucru presrat cu faina si se imparte in 2 parti aproximativ egale.

Din prima jumatate de aluat se face cu mana o foaie rotunda ca tava pe care o folosim pentru pasca.

Se poate folosi o tava de tort, rotunda, cu peretii detasabili, avand diametrul de diametrul de aproximativ 25cm, tapetata cu hartie de copt. Se pune foaia in tava foaia rotunda si se inteapa din loc in loc cu o furculita.

A doua jumatate de aluat se imparte in trei parti egale, pe care le rulam pe fiecare in parte, intre suprafata de lucru si podul palmelor astfel incat sa se obtina3 rulouri suficient de lungi. Rulourile se impletesc impreuna si se aseaza de jur imprejurul tavii. Apoi se mai lasa la dospit 30-40 de minute.

Cand aluatul a crescut suficient se toarna in mijloc umplutura de branza dulce, se ungem impletitura cu amestecul de ou si lapte pregatit dinainte si se introduce pasca in cuptorul preincalzit pentru 45 – 50 minute, la foc mic spre mediu.

Cand pasta s-a copt se scoate din cuptor, se unge cu miere si se lasa la racit.

Pofta buna!

Pasca traditionala poloneza

Ingrediente Pasca traditionala poloneza

Blatul:

– 1 pahar faina grau;

– 1/2 pahar zahar pudra;

– 1 ou;

– 1/2 pahar lapte dulce;

– 100 gr unt/margarina

– 3 linguri cacao;

– 1 plic praf de copt;

– 1 plic zahar vanilat.

Crema de branza:

– 500 gr branza de vaci sau mai mult, stoarsa bine de zer;

– 2 oua;

– 1 pahar zahar pudra;

– 1 plic zahar vanilat;

– 1 lingura faina(am pus vreo 3 linguri);

– 50 gr stafide





Mod de preparare

Pentru blat – se freaca untul cu zaharul si zaharul vanilat, se adauga cacao, oul, apoi laptele si faina amestecata cu praful de copt. Se omogenizeaza si trebuie sa aiba consistenta unei creme ceva mai groase.

Crema de branza – Branza se freaca cu zaharul pudra, zaharul vanilat si galbenusurile. Se adauga faina si stafidele si la sfarsit se adauga albusurile batute spuma. Se omogenizeaza compozitia amestecand usor, de jos in sus.

Asamblare: Intr-o forma de tort unsa cu unt si tapetata cu faina (eu pun hartie de copt), se toarna 2/3 din aluatul pentru blat si se niveleaza bine cu o spatula/lingura. Deasupra se aseaza toata crema de branza, se pune restul de aluat, bine intins sa acopere branza, si se da la cuptor la foc potrivit pana cand pasca se desprinde de marginile formei. Se scoate din cuptor si se lasa la racit foarte bine, se scoate din forma si se pune glazura de ciocolata.

Glazura: 100 gr ciocolata topita la bain-marie cu cateva picaturi de ulei, se omogenizeaza cu 50 grame unt si se pune peste pasca. Se lasa la intarit/racit.

Pofta buna!