5 trenduri în lumea startup-urilor pe care nu trebuie să le ratezi în 2019

Anul 2019 va fi un an minunat pentru lansarea startup-urilor.Iată 5 trend-uri în Lumea startup-urilor pe care nu trebuie să le ratezi în 2019:



1.Criptomonedele



Criptomoneda sau criptovaluta (din engleză :CryptoCurrency) este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită că mijloc de plată, (ex: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin[1][2], Dogecoin).

Denumirea de criptomonedă indică faptul că acest mijloc de plată utilizează criptografia și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială, o problemă curentă pentru valutele digitale. Lumea criptomonedelor este în curs de dezvoltare într-un ritm alert, iar în acest an există câteva proiecte de cercetare inovatoare. În timp ce unii consultanți economici răman cinici în acest domeniu, este greu să ignorăm sumă enormă de bani investiți în domeniu. Potrivit futuristului și autorului Thomas Frey, "Cryptocurrency este foarte mult aici pentru a rămane.”



2. Chat bots



Indiferent dacă ne dăm seama sau nu, chat boții au devenit atât de răspanditi încât au devenit o parte din viață noastră de zi cu zi. Companiile instalează roboți la o rată mai rapidă decât oricând înainte pentru a-și atinge obiectivele profesionale într-un mod mai eficient și mai rapid. 2018 este de așteptat să fie un an în care companiile chatbot vor profită de criptocuritate pentru a-și consolida propunerea de valoare.

3. Blockchain



Blockchain a permis că orice dispozitiv digital să fie folosit că un asset activ. Folosind blockchain oricărui asset online îi poate fi dat o identitate unică și identificabilă. Acest lucru permite că acestor asset-uri să fie colectate, tranzacționate sau vândute. 2018 se preconizează a fi anul pentru creșterea Blockchain-ului în industria muzicii digitale, jocurilor și filmului. În 2019, Blockchain-ul va rămane să se mute în mainstream, iar oamenii vor trebui să inteleagă în continuare ceea ce se intamplă. Acest lucru va duce la oameni mai bine informați și, de asemenea, la mai multe persoane care sunt pregătite să inceapă noi dezvoltări de Blockchains. O parte a acestei proceduri ar fi educarea unor noi utilizatori de criptomonede despre cum să investească.





4.Securitatea cibernetică



Acesta e un domeniu unde stăm foarte bine în România, pe baza cunoștințelor tehnice complexe. Pe măsură ce se înmulțesc atacurile informatice, iar oamenii devin din ce în ce mai educați fată de nevoia de securitate online în toate domeniile, personal, dar și business, vor apărea mai multe startup-uri. Soluțiile tradiționale de antivirus nu mai sunt suficiente, iar pentru un business, măsurile de sigurantă nu sunt niciodată destule. Un atac cu ransomware poate bloca toate datele unei companii în schimbul unei răscumpărări plătite.

5. Comerțul online



2019 va fi un moment interesant pentru marketingul eCommerce. Clienții au dispozitive minunate (adică smartphone-uri) în mâinile lor, iar cei care comercializează au la dispoziție o mulțime de seturi largi de tehnologii de marketing. Cheia în 2010 va aduce aceste două lucruri impreună pentru a face cumpărăturile mai eficiente, iar casa virtuală de numerar va suna mai des.

