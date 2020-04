5 ZODII cu două fețe. Sunt maestre în manipulare!

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

Scorpionului nu îi place să mintă. Cu toate acestea, este foarte bun în a manipula alte persoane, ceea ce îl face să fie cu două fețe. El știe să se folosească de mințile și inimile celorlalți în avantajul lui. Dacă asta îl ajută să își atingă obiectivele, Scorpionul o va face fără să stea pe gânduri. De asemenea, poate deveni gelos dacă fericirea altcuiva scoate în evidență ceea ce el nu are. Poate spune că e fericit pentru acea persoană, dar nu acționează ca și cum ar fi.

Săgetătorul evită la maximum situațiile tensionate, pentru că îi place ca atmosfera să fie liniștită și amuzantă. Face adesea complimente în care nu crede, tocmai pentru ca oamenii să se simtă bine și să îl placă. De asemenea, adoră să se laude cu realizările lui. Cu toate acestea, atunci când Săgetătorul se laudă, el nu consideră că are două fețe, ci doar spune exact cum este situația.

Balanța are o problemă cu secretele, pur și simplu nu își poate ține gura. Dacă îi dezvălui unei Balanțe o informație interesantă, abia așteaptă să o dea mai departe. Chiar dacă va promite că nu spune nimănui, ea nu se va putea abține. Balanța se va simți groaznic că ți-a trădat încrederea și îți va promite că va fi mai bună, dar asta nu este o garanție că va păstra secretul data viitoare.

