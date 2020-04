5 ZODII se află sub protecția lui Dumnezeu în această primăvară

Astrele îți dezvăluie secretul lor: cinci dintre zodii se vor afla sub protecția lui Dumnezeu în perioada următoare.



Acest lucru nu însemnă că restul semnelor zodiacale nu vor avea parte de ajutorul divin. Însă cele cinci zodii favorizate sunt pe lista Creatorului în ceea ce privește ajutorul acordat și dorințele împlinite.



Și pentru că Dumnezeu acționează prin entități intermediare, planetele protectoare sunt cele prin care își trimite binecuvântarea către aleșii săi.



Se știe că planeta Jupiter este marele benefic al zodiacului. Persoanele aflate sub oblăduirea sa au parte de noroc și de prosperitate, sunt ferite de boli și au relații armonioase. La urma urmei, Jupiter este zeitatea supremă la romani, protector prin excelență.







Dar nu numai Jupiter poate proteja zodiile. Deși este considerat adesea o zeitate nefastă, Saturn are și el preferații săi. Persoanele care au parte de favorurile Stăpânului Timpului sunt cu adevărat norocoase, pentru că toate planurile lor se vor împlini fără amânări și piedici.



La rândul lor, Uranus și Neptun își dezvăluie latura ocrotitoare atunci când se află în anumite configurații astrale.

Berbec

Cu Soarele intrând în curând în semnul tău, vei avea parte de lumină pentru întreaga primăvară. Sentimentul de renaștere pe care îl trăiești se extinde în toate ariile vieții tale. Vei reîncepe proiecte amânate și te vei ocupa mai mult de dezvoltarea ta spirituală. Dumnezeu îți va scoate în cale persoane care să te călăuzească spre o nouă treaptă a evoluției tale, dar și oameni care să-ți dăruiască iubirea lor.

Taur

Uranus se află în semnul tău, de aceea ai o creativitate debordantă, care inspiră persoanele din jurul tău. În primăvara aceasta, anumite blocaje emoționale din trecut se vor risipi și te vei simți în sfârșit liberă să faci ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna. Norocul va străluci mai ales pe plan relațional, conectându-te cu cei trimiși în calea ta pentru a te ajuta să-ți împlinești visurile. Primăvara îți este favorabilă și în ceea ce privește legăturile romantice: dacă ești singură, ai toate șansele să-ți întâlnești sufletul pereche.

Săgetător

Ai nevoie de bani? Îți dorești o relație nouă? Cauți mai multă aventură în viața ta? Pune-ți o dorință, pentru că astrele sunt gata să-ți îndeplinească toate visurile. Cu Jupiter, planeta ta protectoare și stăpânul norocului, aflat pe tărâmul stabil al Capricornului, planurile tale se ancorează în concret și dobândești resursele necesare pentru a le pune în practică. Primăvara aceasta te va ajuta să-ți redescoperi puterile ascunse și resursele inepuizabile. Pregătește-te pentru o întâlnire cu tine însăți, care îți va schimba viața.

Capricorn

Te afli sub oblăduirea a două planete foarte puternice, Jupiter cel plin de noroc și Saturn, magicianul timpului, ambele aflate în semnul tău. Folosește darul divin pentru dezvoltarea ta personală. Timpul va fi de partea ta și vei reuși să evoluezi în plan spiritual așa cum ți-ai propus. Vei putea citi mai mult, te vei întâlni mai des cu persoanele care contează din viața ta și vei reuși să conectezi activitatea ta profesională cu pasiunea și interesele care te însuflețesc.

Pești

Neptun, planeta care te guvernează, se află în semnul tău și face ca toate abilitățile tale să funcționeze la capacitate maximă. Primăvara aceasta, feminitatea ta înflorește, cucerind inimile. Este un anotimp potrivit pentru planuri romantice, dar și pentru a plonja în adâncurile ființei tale profunde și a-ți cunoaște mai bine resursele și potențialul.

