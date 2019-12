500 de oameni din R. Moldova se sinucid anual, iar 400 dintre ei sunt BĂRBAȚI

Decizia de a-și pune capăt zilelor este rareori instantanee în mintea oamenilor. De regulă, în zilele și orele anterioare sinuciderii, putem observa diferite semne care ne dau de știre că persoana trece printr-o perioadă dificilă. Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, în Republica Moldova rata suicidului este foarte ridicată comparativ cu alte țări europene. Despre cauzele suicidului, cum putem să-l prevenim și să oferim ajutor persoanelor în situație de criză am vorbit cu Fondatoarea Liniei verzi pentru prevenirea suicidului, Liuba Ceban.



Estimările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că R. Moldova este în topul țărilor cu o rată înaltă de suicid. De ce?

Liuba Ceban: „Cred că în contextul realităților noastre este foarte puțină încurajare și înțelegere cu privire la suicid. Fenomenul este foarte voalat și acoperit cu tot felul de mituri din cauza cărora oamenii nu sunt pregătiți să apeleze la ajutor când trec prin diferite realități. Accesul la serviciile de susținere sau cele care țin de sănătate mintală este foarte reticent la oameni. Ei nu vor să fie etichetați și nu vor să știe lumea despre problemele lor sau că apelează la aceste servicii, din această cauza oamenii încearcă să se descurce pe cont propriu.



Care este cea mai comună cauză pentru care oamenii recurg la suicid?

„Factorii pot fi foarte diferiți, biologici, sociali, psihologici.

Dar cea mai frecventă cauză este atunci când omul are probleme și se izolează. El nu are susținere sau crede că nu o are.

În acel moment el experimentează o durere foarte mare, în termenii noștri noi spunem că este o durere psihologică intolerabilă. El nu mai știe ce să facă și caută soluții, inclusiv moartea. Noi îi spunem că suicidul nu este o soluție pentru că el este permanent, pe când problemele sunt temporare.

Ce categorie de vârstă este cea mai predispusă la suicid?

În statisticile Republicii Moldova este arătat că cea mai înaltă rată de suicid se înregistrează printre persoanele vârstnice. După aceea urmează grupul de 18-30 de ani. Adolescenții nu sunt în rata cea mai înaltă, dar aproximativ opt sau zece cazuri, uneori până la 20 sau 30, mor anual prin suicid. De fapt, chiar și o singură moarte prin suicid este foarte mult pentru că sunt niște urmări pe durată lungă în jurul acelui deces la persoanele dragi, prieteni, comunitate.

„Raportul de deces din cauza suicidului în Republica Moldova este de șase bărbați la o femeie”

Calculele unor țări în care domeniul prevenirii suicidului este mai dezvoltat au arătat că prevenția costă mai puțin decât tratarea urmărilor unui suicid. Asta vorbește despre faptul că bărbații, de cele mai multe ori, nu știu să caute ajutor pentru că îl consideră o slăbiciune. Eu tot timpul le spun că ei prea mult încearcă să-și măsoare puterea cu stările lor.

Stările interne nu sunt de neglijat și bărbatul de multe ori încearcă să creadă că el trebuie să fie puternic prin faptul că nu bagă în seamă acel complex de problemele pe care le simte. Le ignoră încontinuu, iar uneori ele duc la dependențe de droguri, alcool, dar în realitatea durerea este acolo.

Ce fel de metode de conversație folosiți atunci când oamenii apelează pe chat-ul anonim?

Noi nu încercăm să-i spunem omului că el nu trebuie să se sinucidă.

Noi îi propunem să vorbim despre durerea lui, să vedem ce îl doare la moment cel mai tare, să-l facem să-și aducă aminte de situațiile în care a reușit ceva, a fost mândru și cum ar putea și de data această să aplice aceleași calități ca să poate depăși momentele de criză. Atunci oamenii încep să se conecteze la încrederea în sine și să vadă lucrurile un pic în altă lumină.



„Trebuie să învățăm să înțelegem că este firesc să simțim uneori că viața nu e roz”

Foarte mulți specialiști nu știu cum să comunice cu copii despre aceste probleme. Încep cu expresia că „Viața este frumoasă, cum tu nu vezi asta?”. Copilul care nu gândește și nu simte lucrurile la fel ca ceilalți, începe să creadă că este un nimic și prin faptul că nu vede frumusețea vieții. Specialistul jonglează cu fraze care sunt adevărate pentru el, dar copilul simte o presiune și mai mare. În acest caz trebuie să comunici cu ei și să le spui că este în regulă să simtă că viața nu e frumoasă și să afli care sunt acei factori ai gândirii sale.

Și dacă omul se automutilează? Putem crede că ar putea urma o tentativă de suicid, sau automutilarea e caracteristică grupei de risc?

„În acest caz noi vorbim despre incapacitatea omului de a exprima ceea ce simte, mai ales mânia sau negativitatea. În asemenea clipe, persoana se gândește că nu contează pentru nimeni sau că e de vina a tot ce se întâmplă. Aceste cazuri pot apărea mai ales la copii și ei îndreptă toată supărarea împotriva lor, în loc să o exprime. Această supărare este foarte greu să o trăiești, iar ca să nu o simtă, ei preferă să se rănească fizic. Dacă omul are o istorie de auto-mutilare el poate să ajungă în pericol să se taie din cauza neatenției sau să posede gânduri de suicid”, susține Liuba Ceban.

Recent ați lansat o școală online „Inimi Deschise” pentru pregătirea consilierilor. Ați înregistrat un număr de voluntari?

Deja mai mult de zece persoane s-au înregistrat pentru cursul online, dintre care două persoane au început să parcurgă modulele cu lecții video și să rezolve testele noastre. Avem voluntari nu doar din Moldova, dar și din diasporă. Într-un mod intensiv acest curs poate fi trecut în zece zile. Noi nu recomandăm doritorilor să extindă termenul pe o perioadă mai mare de doua luni, pentru că ceea ce înveți se poate uita și poate să nu ajungă să fie pus în practică.



Ce credeți că ar fortifica aportul Liniei Verzi pentru prevenirea suicidului și a școlii online?

„Cred că cel mai important ar fi deschiderea oamenilor unii față de alții și față de propria lor persoană. Orice trăim și simțim contează, dar asta nu trebuie să ne dirijeze viața.

Chiar și în școli ar trebuie să fie programe în care copii sunt abilitați să cunoască că viața nu e roz și că sunt greutăți, dar asta nu înseamnă că ele nu pot fi depășite. Părinții trebuie să ofere dragoste și să-i țină în echilibrul în care să fie încrezut în sine și să nu se învinovățească.

„Oamenii care simt că sunt pe cale să se sinucidă nu doresc să fie grăbiți sau obligați să-și apere acțiunile”

Ce recomandări aveți pentru cei care au rude sau prieteni într-o situație de criză și doresc să-i ajute?

Dacă cineva se simte deprimat sau este aproape de sinucidere, prima noastră reacție este să încercăm să ajutăm persoana. Să-i oferim sfaturi, împărtășim propriile noastre experiențe și să o ascultăm. Sugestiile nu ajută. La fel și recomandările de genul „nu te întrista” și asigurările că „totul va fi bine”, care sunt atât de ușor de dat. Nu trebuie de analizat, comparat sau criticat. Persoanele pur și simplu doresc să găsească un loc în care să se simtă în siguranță să-și exprime frica, neliniștea și să fie ei înșiși. Trebuie să ascultăm nu numai faptele despre care ne povestește persoana, ci și sentimentele care se ascund în spatele acestora. Trebuie să vedem lucrurile așa cum le vede ea, punându-ne în locul ei.

Recent, Linia Verde pentru prevenirea suicidului a lansat prima școală online „Inimi Deschise” pentru pregătirea consilierilor voluntari. Cursul conține zece module cu lecții video, teste și interviuri cu liderii Liniei Verzi. Cei care doresc să facă parte din echipa de voluntari trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani și să posede dorința de a dezvolta abilitățile și cunoștințele necesare. Cursanții trebuie să aibă acces la internet prin intermediul calculatorului, tabletei sau al telefonului și să dispună lunar în orarul său de trei seri libere a câte trei ore.

