550 de kilometri pentru Unire

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar

Nici ploaia, nici vântul, nici ninsoarea nu l-au speriat. Cu multă voință și cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu 1 noiembrie, a mers necontenit de la Bălți spre Alba Iulia. „Această idee mi-a venit acum 25 de ani, când făceam parte din delegația parlamentară care s-a deplasat la Alba Iulia, la aniversarea a 75 de ani de la Marea Unire. Atunci m-am gândit: „Doamne, dacă-mi mai dai ani, voi veni și la cei 100 de ani". Uite că Dumnezeu mi-a dat viaţă și m-am ținut de cuvânt."

Chiar dacă frații și copiii săi nu-i împărtăşeau visul, Ion Mărgineanu nu a stat mult pe gânduri şi a pornit la drum. Alaltăieri, când am discutat cu el, cei 550 km - distanţa dintre Bălţi şi Alba Iulia -, erau aproape parcurși. „Iată că închei traseul acesta datorită oamenilor buni. Nu am avut nicio finanțare, pur şi simplu am găsit oameni buni. Unii chiar mi s-au alăturat”, ne povestea drumeţul cu bucurie.În opinia sa, Unirea, care este mesajul acestei călătorii, ar trebui să ajungă nu doar la basarabeni, ci la românii de pretutindeni, pentru ca idealul românesc să se vadă ca o sclipire pentru toți cei care cred în el. „Majoritatea oamenilor din R. Moldova cred în Unire. Să fie ea bună sau rea, dar trebuie să devină o necesitate istorică în Europa. Așa cum s-a unit Germania, trebuie să ne unim și noi. Elementele principale ale Unirii au fost materializate, iar acum a rămas doar factorul politic, care este unul foarte important. De aceea electoratul trebuie să știe pe cine va alege în viitorul Parlament. Trebuie să aleagă oameni înțelepți”, consideră Ion Mărgineanu.În drum spre Alba Iulia, bărbatul a străbătut, doar într-o zi, 24 km. În rest, a parcurs zilnic câte 15-20 km, bucurându-se și de mult sprijin din partea oamenilor. Într-o zi, a fost salutat de o locomotivă din mers, unii l-au însoțit, alții i-au dat haine călduroase. „Nopțile, stau acolo unde sunt primit călduros. În majoritatea cazurilor, sunt primit foarte bine. De multe ori am fost cazat la mănăstiri, hoteluri, pensiuni. Oamenii au grijă de mine. Uneori plăteam cazările, alteori am stat gratuit. Unii voiau să-mi dea bani și băuturi alcoolice, dar nu am acceptat”, mărturisește bărbatul.Făcând o analogie între unirea Germaniei și a României, Ion Mărgineanu spune că „nu va muri neamul românesc atâta timp cât îl avem în suflet pe Dumnezeu”. El regretă că neamul nostru este reorientat, dar se arată convins de faptul că Dumnezeu va avea grijă de noi, așa cum a avut grijă de Germania și de alte popoare. „Germania a fost într-o situație mai rea decât suntem noi acum, dar această țară are demnitate și verticalitate. Noi trebuie să știm cine suntem și să avem această demnitate. Țin minte că, în 1992, am fost în Germania, după reunificare, și întrebam nemții dacă e mai bine sau mai rău după ce s-au unit. Ei mi-au răspuns că, indiferent în ce stare sunt la acel moment, important e că sunt uniți”, subliniază unionistul.El ne atrage atenția, printre altele, că a trecut foarte ușor hotarul de la Prut și că, de fapt, se odihnește, mergând pe jos sute de kilometri și discutând cu oamenii. Auzind că este întrebat când va avea loc Unirea, Mărgineanu răspunde senin că ea deja s-a făcut. „Cu 20 de ani în urmă eu nu aș fi putut să mă aflu acolo unde sunt acum. Unirea trebuie consolidată, mai ales din punct de vedere politic. Această mișcare cere realizarea Unirii pe deplin și ireversibil. Trebuie să avem stăpâni în țară, care să o apere conform tradițiilor”, precizează el.Potrivit fostului deputat, neînțelegerile dintre partidele unioniste prezintă interesele celor de la cârma țării. „Politica este cel mai murdar lucru, însă fără ea nu se poate. Am fost politician în primul Parlament, dar atunci voiam să facem lucruri bune, să promovăm democrația. Însă acum lucrurile s-au schimbat. Conducerea noastră nu nouă ne face rău că nu promovează Unirea, ci ei își face rău...”, se dă cu părerea Ion Mărgineanu.Drumețul nostru are un singur mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Nu suntem singuri pe fața pământului, ne susțin mulți oameni înțelepți, patrioți adevărați. Nu trebuie să stăm cu zilele în fața calculatorului și a televizorului. Nu există o plăcere mai mare decât cititul cărților! Cel care citește, acela se face deștept. În toți cei 77 de ani de când trăiesc, mă trezesc dimineața cu gândul la vreo carte sau la vreun ziar. Cei tineri, care au nevoie de știință, sunt datori să citească istoria neamului nostru”, ne dă asigurări omul care într-adevăr crede în Unire, spre deosebire de mulți alți demagogi, care folosesc acest ideal în scopuri eminamente egoiste.