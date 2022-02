7 aprilie 2009, dezvăluirile lui Ghimpu: Natalia Morari cu un tânăr ne-au propus, cu o zi înainte, să preluăm evenimentele

Președintele al PL, Mihai Ghimpu, a menționat că la data de 6 aprilie 2009 Natalia Morari împreună cu un tânăr ar fi venit la sediul PL pentru a-i propune să preia evenimentele care urmau să se desfășoare a doua zi. „Noi atunci am refuzat și eu am spus că PL nu poate să-și asume ceea ce nu organizează”, declară Ghimpu, scrie unimedia.info.

„Pe data de 6 aprilie, Natalia Morari cu un tânăr au venit la sediul PL în jurul orei 12:00 și ne-au propus să preluăm evenimentele care urmau să aibă loc a doua zi. Asta demonstrează că scenariul a fost pregătit din timp. Noi atunci am refuzat și eu am spus că PL nu poate să-și asume ceea ce nu organizează. Când au văzut că nu ne pot pune în capcană, de parcă am fi noi organizatori, au montat foarte repede acest film și ne-au învinuit”, a afirmat Ghimpu.

De asemenea, politicianul face referire la filmul „Atac asupra Moldovei”.

„Au fost în Piața Marii Adunări Naționale mulți, învinuiți de lovitură de stat am fost noi”, a mai spus Ghimpu.

La data de 1 februarie 2022, CtEDO a condamnat Republica Moldova în cauza inițiată de Ghimpu și alții, în legătură cu evenimentele din 07 aprilie 2009. Dosarul viza și video-ul „Atac asupra Moldovei”.