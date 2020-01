7 lucruri pe care ar trebui să le știi despre Hora Unirii

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au...

28.01.2020 Ora 18:30 Sala Studio „Copiii Foametei. Mărturii ” de Alexei Vakulovski Durata spectacolului - 1h 40m / Pauză: Nu Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani. „Luminiţa Ţâcu împreună cu toată echipa a reuşit să desăvârşească...

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că lidera PAS, Maia Sandu, nu trebuie să candideze la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an, din cauză că acest fapt îi va garanta victoria actualului preşedinte, Igor Dodon. În opinia sa, dacă Maia...

3. Alexandru Flechtenmacher, cel care a compus muzica, s-a născut la Iaşi în 1823, unde tatăl său, jurist sas, se stabilise. Dar, în perioada 1853-1858, deci chiar înaintea Unirii din 1859, Alexandru Flechtenmacher locuia şi lucra la Craiova 4. Se pare că prima oară când s-a jucat Hora Unirii a fost, de fapt, la 9 octombrie 1857, cu un an și trei luni înainte de realizarea Unirii de la 1859, în Craiova, unde sentimentul unionist era foarte prezent. Scena a fost imortalizată de pictorul Theodor Aman în lucrarea „Horă a Unirii la Craiova”

1. Tratatul de Pace de la Paris din martie 1856, ce a urmat Războiului Crimeii, pierdut de Imperiul Otoman, aducea în discuție, pentru prima oară, posibilitatea unirii celor două principate române sub garanția a șapte mari puteri europene

Hora Unirii este unul dintre simbolurile sărbătorii naționale prin care românii celebrează în fiecare 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române din 1859, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, în Moldova şi Muntenia. Celebra compoziție: „Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română!” are un autor pe măsură - o personalitate istorică a poporului român, poetul Vasile Alecsandri. Scriitor de mare sensibilitate, folclorist, om politic, ministru şi diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, patriot şi personalitate marcantă a românilor, Vasile Alecsandri a scris aceasta poezie cu câțiva ani înainte de dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza, drept domn al ambelor pricicipate.

