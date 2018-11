7 noiembrie | 101 de ani de la puciul bolşevic din Rusia

Trei candidați au șansele cele mai mari s-o înlocuiasca începand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel în funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

Cosmin Popa, istoric: Asta a dat prilejul celui de-al doilea mini-exil al lui Lenin in Finlanda, care a fugit intr-un mod ruşinos peste graniță, mascat, purtand mustaţa si barbă lunga si pt ca istoria este ironica- trebuie să vă spun că cel care a instrumentat dosarul penal pe numele lui Lenin în vara lui 1917 este nimeni altul decât viitorul ministru de externe al Rusiei şi procuror general Vîșinski”.

În Rusia, Revoluţia a creat două centre ale noii puteri, nu unul. Fostul parlament ţarist, Duma, a alcătuit un Guvern Provizoriu, dar organismul revoluţionar cel mai activ a fost Sovietul din Petrograd. În ciuda propagandei sovietice ulterioare, Sovietul nu era un organism reprezentativ. Cei trei mii de membri erau într-adevăr reprezentanţii muncitorilor şi soldaţilor, dar orice umil atelier avea acelaşi număr de voturi ca şi marile uzine, iar reprezentanţii soldaţilor - 2000 - au depăşit anormal celor civili. În plus, ţăranii, imensa majoritate a poporului rus, nu erau practic reprezentaţi. Mai mult, Comitetul Executiv al Sovietului nu a fost ales, ci fiecare partid socialist şi-a desemnat trei membri. Aceste limitări succesive au sporit exponenţial influenţa bolşevicilor, radicali cu puţin simpatizanţi printre muncitori şi deloc printre soldaţi.

Dictatura proletariatului a însemnat dictatura nomenclaturii Stelian Tănase, istoric și politolog: „Marx a spus că mai întâi izbucneşte revoluţia în ţările dezvoltate, în Anglia, unde era un proletariat cu experienţă, numeroşi si industrie puternică. Lenin spune nu, în tara cea mai slabă a capitalismului, unde sunt crizele cele mai multe. În Rusia. Veriga slabă a capitalismului. El era in situatia asta. El preluase puterea intr-o tara subdezvoltată, agrară, plina de superstiţii. Proletariatul era 2,5%, 2,7%, nu era ca în Anglia, 40%. Cum să faci o revoluţie proletară cu o parte infimă a populaţiei? Numai prin dictatura puteai să controlezi societatea, ceea ce a li facut. S-a ajuns la o dictatura a proletariatului, era o dictatură a partidului bolsevic”.

Natalia Mujennikova, Centrul Cultural Rus: „Când a existat sistemul sovietic, la noi s-a prezentat un adevăr. Acum, când citim toate aceste documente, adevărul ne iese puţin altfel şi chiar contra acestui punct de vedere despre care ştiam ani de zile. Nu vreau să repet, dar mi se pare că Lenin a reuşit să preia această putere pentru că în ţară lipsea total conducerea. Lipsea dorinţa să apere nu regimul, dar să apere Guvernul Provizoriu. Din punctul meu de vedere, e o lovitură de stat. Nu am avut schimbări atât de radicale, pentru că puterea era deja "preluată" de popor, de marile mase populare. Aşa a fost şi în octombrie, doar că un lider, Kerenski, era eliminat de un alt lider, Lenin”.

În noaptea de 6 spre 7 noiembrie 1917, bolşevicii din Comitetul Militar Revoluţionar, în fapt un comando militarizat sub comanda lui Lenin şi Troţki, au ocupat fără violenţă punctele cheie din Capitală: gări, oficii poştale, cazărmi. Se pare că Statul Major a fost ocupat ca la schimbarea spectatorilor la cinema: „ unii au intrat şi au luat loc, iar cei care se găseau acolo s-au ridicat şi au plecat". Cu toţii, au fost manipulaţi că îşi predau ţara Revoluţiei.

