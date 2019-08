7 „realizări” ale lui Putin în 20 de ani de putere

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a extins chiar şi în marile centre comerciale de lux.

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

Creșterea TVA, a vârstei de pensionare și criza economică prelungită au redus ratingul lui Putin. Astăzi, 21 de milioane de ruși trăiesc sub pragul sărăciei, reprezentând 14,3% din populație. (…) În 2018, conform sondajelor, 18% din populație nu aveau încredere în Putin, astăzi sunt 38%. Tendința crește rapid.

După ce a demonstrat în Siria – precum și în Venezuela și în alte regiuni – că te poți baza pe Rusia, alți șefi de stat controversați se vor îndepărta de conceptul valorilor occidentale”, subliniază publicația. „Cu ajutorul Iranului, el a atras Turcia în jocul militar din Siria, în același timp, a atras Ankara de partea sa prin vânzarea sistemului de apărare antiracheta S-400 și a slăbit semnificativ influența turcă în Asia Centrală. În plus, Putin a organizat cooperarea cu Arabia Saudită și cartelul petrolier OPEC și demonstrează o dezvoltare a cooperarii cu China.Putin a contribuit, fără îndoială, la creșterea economică a Rusiei după declinul lui Elțin. (…) Dar astăzi, rezultatele economice ale guvernării lui Putin sunt neatractive: având în vedere o prognoza a creșterii economice de 1,2% și 1,7% în acest an și anul viitor, Rusia înregistreaza un mare decalajfata de toate țările est-europene.

„În iluziile sale, Putin consideră că avantajul este de partea sa”, continuă publicația. El este constient că, pe fondul creșterii problemelor economice in Occident, cererile de ridicare a sancțiunilor anti-ruse sunt din ce în ce mai puternice – iar sancțiunile pot fi ridicate fără concesii din partea Kremlinului”.

„Războiul din Donbas este mai degraba o invazie parțială realizata de Rusia, decât un război civil”, sustine publicatia. „Și are trei scopuri: sa demonstreze puterea militară modernizată a Rusiei, sa puna la îndoială Ucraina ca model de reforme pentru Rusia și sa traseze noi frontiere în Europa”.

„După ce oligarhii mass-media Boris Berezovski și Vladimir Gusinski au fugit din țară, iar fostul oligarh Hodorkovski a fost închis aproape 10 ani în pușcarie, majoritatea oamenilor de afaceri ruși au abandonat ambițiile politice și s-au suspus Kremlinului. Unii și-au vândut ”benevol” proprietățile unor concerne de stat, cum a facut, de exemplu, miliardarul Roman Abramovici. Mass-media, puternica și pluralista sub Elțîn, a nimerit sub controlul Kremlinului”, comenteaza autorul.

„În primii 2,5 ani în funcție, el a rezolvat problemele lasate de predecesorul său Elțin: a facut reforme fundamentale în domeniul impozitării, a privatizat pamanturile si reformat dreptul afacerilor. Putin a consolidat un stat care amenința să se desființeze sub Elțin – inclusiv prin campanii militare nemiloase împotriva republicii caucaziene separatiste Cecenia. În plus, grație introducerii unui impozit fix pe venit, a reușit să creasca bugetul statului și să plătească la timp salariile și pensiile și chiar să le mărească”- se spune în articol.

