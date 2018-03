7 titluri de cărți recomandate de Bill Gates. Ce preferinţe comune are cu Barack Obama

Timp de zeci de ani, Bill Gates a făcut miliarde de dolari din IT. Acum chletuieşte acei bani pentru a lupta contra bolilor şi schimbărilor climatice.





Nu e de mirare că Bill Gates iubeşte tehnologia, relatează Business Inisder.

De-a lungul timpului, Gates a recomandat mai multe cărţi de ştiinţă publicului. Unele au de-a face cu mediul, altele cu spaţiul cosmic, altele tratează problema invaziei viruşilor şi bacteriilor.





Acestea sunt câteva din titlurile preferate ale fondatorului Microsoft.

1. „Enlightenment Now" de Steven Pinker.

Gates a declarat de curând această operă ca fiind noua sa carte preferată din toate timpurile.

Fiind o continuare a cărţii ”The better Angels of our Nature”, care tratează declinul violenţei de-a lungul istoriei, "Enlightenment Now" se concentrează pe a examina progresul uman în 15 domenii.

„Am citit-o foarte încet, din moment ce mi-a plăcut foarte mult”, a scris Gates pe blogul său. ”Cred însă că majoritatea cititorilor vor găsi în această carte o lectură plăcută şi accesibilă. Autorul reuşeşte să expună o tonă de informaţii, însă într-o manieră ce care este uşor de digerat şi memorat.”

2. „Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words” de Randall Munroe

Munroe în această carte explică părţi din tehnologia modernă folosind doar 1.000 dintre cele mai folosite cuvinte din limba engleză.

Gates a zis despre acesta că este un concept genial, deoarece „dacă nu poţi explica ceva în termeni simpli, nu înţelegi acel lucru pe deplin”.

3. „The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future” de Gretchen Bakke

„The Grid” este exemplul perfect despre cum Bill Gates vede titlurile de cărţi la fel cum vede Netflix filmele şi serialele.

„Cartea se încadrează într-unul din genurile mele preferate: „Cărţi despre lucruri mondene care chiar sunt interesante, scria Bill Gates despre acest titlu în 2016.

4. „Seveneves” de Neal Stephenson

„Te prinde încă de la prima propoziţie, în care luna explodează. Dar ăsta e doar începutul. Lumea în curând va afla că întreaga noastră speciei este sortită pierii, datorită unei ploi de metoriţi ce va distruge Pământul. Oamenii sunt nevoiţi se trimită cât mai multe aeronave în spaţiu în speranţa că umanitatea va scăpa de apocalipsă.”

Această carte s-a aflat şi pe lista de lecturi de vară din 2016 a fostului preşedinte american Barack Obama, conform geekwire.com

5. „The Fever: How Malaria Has Ruled Humankind for 500,000 Years” de Sonia Shah

Malaria a devenit una din priorităţile de top al Fundaţiei Gates în ultimii ani. Boala omoară aproximativ 430.000 de oameni anual, în timp ce 220 de milioane de oameni sunt infectaţi cu aceasta.

„Este o foarte bună descriere a malariei, al impactului acesteia şi a soluţiilor la această problemă”, a spus Bill Gates despre carte.

6. „Sapiens: A Brief History of Humankind” de Yuval Noah Harari

Nu a fost tot timpul o singură specie de om pe pământ. Acum 100.000 de ani, erau şase astfel de specii de hominizi, însă doar homo sapiens a reuşit să dăinuie. Cum s-a întâmplat asta?

„Şi eu şi Melinda am citit cartea şi datorită ei au pornit discuţii foarte interesante la masa de seară. Harari a acceptat o mare provocare: să spună întreaga istorie a rasei umane în 400 de pagini”, a spus Gates.

7. „The Vital Question” de Nick Lane

„Nick este unul din acei gânditori care te fac să zici că ar trebui să ştie mai multă lume cine e tipul ăsta. Încearcă să îndrepte un rău ştiinţific prin încercarea de a determina lumea să ia în considerare rolul major pe care îl joacă energia în toate fiinţele vii”, a spus Gates.

Cartea încearcă să rezolve mistere încă nedescifrate, ca de exemplu cum a apărut viaţa pe Pământ sau cum se pot descoperi leacuri pentru anumite boli.

Sursa: Zf.ro