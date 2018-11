8,6% din PIB se pierd din cauza productivității scăzute a muncii în rândul fumătorilor

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

„Numărul mare de fumători are consecințe directe asupra sănătății generale a populației. Se răsfrânge și asupra speranței de viață”, menționează Irina Guban. Bărbații din Republica Moldova au o speranţă de viaţă de 69 de ani, iar femeile de 77 de ani. Potrivit consultantei Băncii Mondiale, speranța de viață mai mică la bărbați este determinată inclusiv de faptul că aceștia fumează mai multe țigări pe zi decât femeile. Moldovenii încep să fumeze încă din adolescență, vârsta medie fiind de 17 ani, iar cea mai mare parte din fumători sunt în rândul persoanelor tinere.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)