9 strategii ca să învingi canicula

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Solul inghetat din Siberia e mediul perfect de conservare si nu mai mira pe nimeni ca acolo se fac descoperiri peste descoperiri. Cea mai recenta este aceea a unui cap imens de lup, care a stat in permafrost timp de circa 40.000 de ani.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

9. Interzis in aceste zile este si alcoolul, si el ducand la deshidratarea organismului.

8. Renunta la ceaiuri! Acestea inhiba absorbtia fierului in organism si risti sa faci anemie. De asemenea, nu consuma ceaiuri diuretice, ele predispun la deshidratare!

5. Pe cat posibil, stai in camerele cele mai racoroase - cele orientate catre sud sau nord. Daca nu ai o astfel camera, trage draperiile si foloseste un ventilator sau un aer conditionat pentru a te racori, insa nu sta direct in bataia aerului. Te poti alege cu o banala raceala, nevralgii, junghiuri intercostale, dar si cu afectiuni mai grave, de genul otitelor, pneumoniilor, ori lombalgiilor.

4. Daca stai in casa, fa dusuri dese cu apa putin mai calda decat temperatura corpului.

1. Evita iesirile si activitatea fizica (sport, cumparaturi, gradinarit) in timpul orelor "fierbinti" (intre 12 si 16).

Vara si-a intrat pe deplin in drepturi, astfel nu strica sa-ti reamintesti cum sa te feresti de canicula.

