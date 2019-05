A. Tănase: Sper că agenda lui Kozak să se reducă la vizita beciurilor din Cricova și a vilei lui Dodon de la Condrița

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și...

„După reținerea, marți, a unui oficial rus, autoritățile kosovare au acuzat Moscova că tulbură apele în Europa de Sud-Est”, scrie The Independent.

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

Totodată, și comisarul Uniunii Europene pentru politica vecinătății și extindere, Johannes Jahn are planificată o vizită fulger la Chișinău.

„E o problemă de credibilitate internă. Nu am fost niciodată partizanul alegerilor anticipate, dar în situația în care suntem acum, mi-e frică că orice Guvern ce ar fi investit în condițiile actuale, ar fi lipsit de credibilitatea în fața alegătorului. Partidele au venit cu asemenea mesaje în campania electorală, în perioada post-electorală sau măcelărit cu aceeași intensitate, încât un Guvern impus din afară, prin forțarea actorilor politici să ridice mânile sus pentru un candidat la funcția de prim-ministru sau speaker, acest Guvern va intra cu un minus mare de imagine în exercitarea funcțiilor”, a spus el.

