A 30-a zi de război. Criză sanitară catastrofală. Cel puțin 300 de morți sub dărâmăturile teatrului din Mariupol

Rusia va ieşi din conflictul cu Ucraina mai slăbită şi mai izolată, a declarat un înalt oficial al Pentagonului. Vineri, preşedintele american Joe Biden este așteptat să se deplaseze în Polonia vineri, acolo unde milioane de refugiați au fugit de războiul din Ucraina. Adresându-se joi liderilor G7, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat națiunile membre să ia măsuri mai puternice, inclusiv un „embargo total” asupra comerțului cu Rusia și crearea de garanții de securitate pentru Ucraina. Zelenski a mulțumit Europei pentru sprijin, dar pe de altă parte, le-a reproșat liderilor că au acționat prea târziu și au ratat șansa de a-l opri pe Vladimir Putin să pornească acest război.

Comitetul Internațional de Salvare (IRC) a avertizat vineri că civilii din Ucraina se confruntă cu o „criză sanitară catastrofală”, deoarece atacurile asupra infrastructurii din sănătate limitează accesul la „servicii și resurse medicale care salvează vieți”.

64 de atacuri asupra instituțiilor medicale, convoaielor umanitare și personalului medical au fost înregistrate în primele patru săptămâni ale invaziei, a comunicat IRC. Totodată, IRC a susținut că în Ucraina s-au născut peste 4.300 de copii și sunt așteptate alte 80.000 de nașteri în următoarele trei luni, dar „pe măsură ce sistemul de sănătate al Ucrainei continuă să se prăbușească, riscul pentru proaspete mame și copii va crește”.

„Lipsa accesului la apă potabilă și asistență medicală de bază, precum și riscul de creștere a bolilor prevenibile prin vaccin, cum ar fi Covid-19 și poliomielita, pot exacerba în mod semnificativ criza umanitară în curs”, a spus IRC.

Reprezentantul organizației, Mesfin Teklu, a declarat că persoanele care sunt în centrele de primire aglomerate și în adăpostrui antiaeriene sunt expuse riscului de a se infecta cu Covid-19, deoarece mai puțin de 40% dintre ucraineni au fost vaccinați împotriva virusului.

Teklu a spus că Ucraina se confruntă, de asemenea, cu un focar de poliomielită, iar conflictul a întrerupt vaccinările.



Orașul Cernihiv , din nordul Ucrainei, a fost efectiv blocat de forțele ruse, a declarat guvernatorul regional în această dimineață, potrivit Reuters. „Orașul a fost înconjurat de inamic”, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus la televiziunea națională, adăugând că orașul era sub focul artileriei și a avioanelor rusești.Viceprim-ministrul Ucrainei Iryna Vereșciuk a anunțat vineri două rute de evacuare pentru orașul asediat din sudul Mariupol și a ocupat Melitopolul. Într-un mesaj televizat, Vereșciuk a spus că aceste coridoare vor lega cele două orașe de Zaporizia, care se află la nord și este încă sub controlul Ucrainei.

De asemenea, este planificată o evacuare cu autobuzul din orașul Berdiansk ocupat de Rusia, a spus vicepremierul, adăugând că la intrarea în oraș sunt parcate 48 de autobuze.



Oficialii locali din Mariupol spun că sunt cel puțin 300 de morți în urma bombardării clădirii teatrului din oraș, care funcționa ca adăpost pentru civili, scrie The Guardian.

Aproximativ 1.300 adulți și copii este numărul estimat de civili care se adăposteau în clădire și doar 150 de supraviețuitori au reușit să iasă de sub dărâmături imediat după atacul din 16 martie.

Sursele citate de Guardian au spus că cei mai mulți civili se adăposteau de bombe sub scenă și că dărâmăturile le-au blocat ieșirea.

The Mariupol Drama Theater came under fire on March 16. The video shows the evacuation of those who survived and comments by an eyewitness about the incident. There is still no exact information about how many people survived or were injured after the incident. pic.twitter.com/MUZ34ol1nd