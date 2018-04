A.Țăranu, după anunțul PLDM: Fără unioniști, Năstase nu poate fi numit „candidat comun” proeuropean

Cu, sau fără sprijinul PLDM, Andrei Năstase nu poate fi considerat un candidat comun al partidelor proeuropene câte vreme nu coagulează în jurul său și curentul unionist, afirmă Anatol Țăranu, analist politic, unul dintre inițiatorii Micșării Civice Europene. El mai spune că decizia PLDM de a-l susține pe Năstase este una dureroasă pentru membrii formațiunii având în vedere faptul că PPDA nu a dat dovada faptului că are nevoie de acest sprijin.



„Eu cred că decizia PLDM este un așteptată. PLDM, PAS și DA fac partea din PPE. Ultimele două au fost acceptate în PPE nu fără consimțământul PLDM. Din acest punct de vedere putem vorbi despre o anumită coagulare a acestor partide având în vedere că fac parte dintr-o familie europeană comună. O anumită colaborarea între aceste partide demult este resimțită și era de așteptat ca PLDM să facă o figură comună cu partenerii săi din PPE”, afirmă Țăranu.

Analistul mai spune că „PPDA încearcă din răsputeri să acrediteze ideea unei colaborări strânse cu PAS dar se țin distanțați de PLDM”.





”...reieșind probabil, din faptul că PLDM nu are cel mai înalt rating după prăbușirea lui Filat. Eu cred că PLDM a fost în fața unei decizii complicate: pe de o parte să păstreze elementul de solidaritatea cu partidele din PPE-ul european, pe de altă parte să își păstreze demnitatea în condițiile în care PPDA îi ignoră, sau cel puțin nu îi ia considerația la modul cel mai serios și nu dau dovada faptului că au nevoie de acest sprijin. Decizia asta de a-l susține pe Năstase a fost una dureroasă, dar după cum socot cei de la PLDM - unica decizie corectă”, mai spune Țăranu.

Reporterii Deschide.MD l-au întrebat dacă sprijinul a două partide - PAS și PLDM - îi conferă lui Năstase titlul de „candidat comun”. Iată ce ne-a răspuns Anatol Țăranu.

„Eu pot să vă spun un singur lucru în baza analizei pe care o fac: fără o susținere masivă a curentului unionist niciun candidat care pretinde că este proeuropean, nu poate pretinde la autoritatea sau imaginea unui candidat comun al partidei proeuropene. Eu cred că PPDA a comis un pas nechibzuit atunci când l-a lansat pe Năstase în calitate de candidat. Algoritmul trebuia sa fie altul: mai întâi trebuiau să facă negocieri cu mai multe partide proeuropene și să-și asigure adeziunea altor partide pentru acest candidat și numai după asta să-l anunțe. Ei au forțat nota și acum încearcă să acumuleze această adeziune, ceea ce este foarte complicat. În plus PPDA nu depune toate eforturile necesare ca să-l prefacă pe Năstase - candidat comun al forțelor proeuropene. Mai degrabă ei încearcă să forțeze mâna altor partide ceea ce nu prinde bine și duce la scindarea partidei proeuropene”.

Pe vicepreședintele PLDM, l-am sunat pentru a întreba dacă decizia PLDM de a-l susține pe Năstase a fost cumva recomandată de PPE, sau are vreo legătură cu aflarea lui Siegfied Mureșan la Chișinău. Vadim Pistrinciuc ne-a răspuns că PLDM este un partid care ia decizii de sinestătător,iar îndemnul PPE nu s-a referit niciodată la candidaturi anume, ci doar la un principiu general: partidele membre trebuie să colaboreze.

„Nu are niciun fel de legătură. Discuțiile cu privire la candidatul comun la Primărie au început acum trei săptămâni. Noi am avut practic săptămânal câte un birou politic. Nu are legătură cu faptul că domnul Mureșan se află la Chișinău. Noi luăm decizii de sinestătător. Am discutat cu partenerii noștri, dar îndemnul lor nu se referă la un candidat sau altul, ci la cooperarea în general între partidele membre ale PPE”, ne-a declarat Vadim Pistriniuc.

Vom aminti că PLDM, membru al familiei PPE, a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă că va susţine candidatura lui Andrei Năstase la funcţia de primar general al municipiului Chişinău. Detalii: PLDM a ales și a cules. Va susține candidatura lui Năstase la alegerile din Chișinău

