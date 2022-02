A cincea zi de război în Ucraina! Bombardamente în Harkov, chiar în timpul negocierilor de pace: Sunt morți și răniți

Ministerul Afacerilor Externe le cere românilor care se alfă în Federația Rusă să părăsească de urgență țara. Citește și The Guardian: Miliardarul rus Roman Abramovici a devenit omul de legătură între ucrainieni și Vladimir Putin Zelenskiy eliberează deținuți pentru a lupta cu rușii

ACTUALIZARE 28 FEBRUARIE, ORA 14:00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a decis luni să elibereze deţinuţi cu experienţă militară pentru ca aceştia să participe la lupta împotriva trupelor rusești de invazie.

„Oricine se poate alătura luptei împotriva ocupanţilor trebuie să o facă. Nu a fost o decizie uşoară, din punct de vedere moral, dar este utilă din punctul de vedere al protecţiei noastre. În conformitate cu legea marţială, participanţii la ostilităţi, ucraineni cu experienţă reală de luptă, vor fi eliberaţi din închisori şi-şi vor putea ispăşi pedepsele în locurile cele mai periculoase ale războiului. Cheia acum stă în apărare”, şi-a justificat decizia Volodimir Zelenskiy.



Al doilea cele mai mare oraș din Ucraina este din nou ținta atacului rusesc. Mai multe obuze au căzut, luni, în jurul prânzului, în zone rezidențiale.

„Harkovul tocmai ce a fost atacat intens cu artilerie, sunt zeci de morți și sute de răniți. Acest coșmar trebuie să-l vadă toată lumea”, a declarat adjunctul ministerul de Interne ucrainean.

Atacul asupra orașului are loc chiar în timpul discuțiilor dintre ruși și ucraineni.





Înainte de aceasta, biroul de presă al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenskiy a declarat că cererea Ucrainei la negocieri va fi instituirea imediată a unui armistiţiu şi retragerea forţelor militare ruse din Ucraina.

