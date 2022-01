A decedat mama președintelui interimar al PDM, Monica Babuc

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un ofițer de investigații din cadrul IP Centru a fost reținut în flagrant de către ofiţerii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), sub conducerea Procuraturii Anticorupție (PA), într-un dosar de corupere pasivă,...

Pentru consumul de gaze din luna ianuarie 2022, Moldovagaz trebuie să plătească Concernului rus Gazprom un avans de 63 de milioane de euro. Viceprim-ministrul Andrei Spînu a declarat că Moldovagaz nu dispune de toată suma, iar la moment are capacitatea de a achita doar 30 – 35 de...

În perioada lunilor octombrie – decembrie 2021, polițiștii Direcției investigații „Centru” a Inspectoratului național de investigații al IGP, în colaborare cu Direcția Generală Urmărire Penală a IGP sub conducerea PCCOCS, au documentat factorii de decizie...

În următoarele 24 de ore, Republica Moldova se află sub avertizare de cod galben de vânt şi temperaturi scăzute. La Briceni şi Soroca se vor înregistra minus 6 grade, iar la Bălţi şi Orhei minus 5. La Tiraspol sunt prognozate minus 3 grade, la Leova minus două, iar la...

Când vine vorba de rezoluțiile de la început de an, „a mânca sănătos” și „a rămâne în formă” sunt unele dintre cele mai populare.

Circa 300 de piloni ce susțin rețelele de contact ale ÎM „Regia Transport Electric de Călători" Chișinău, care asigură circulația troleibuzelor din municipiu, vor fi înlocuiți în acest an, transmite MOLDPRES.

De la începutul acestui an, pe întreg teritoriul țării, polițiștii INSP au sancționat 697 de conducători auto pentru parcarea și staționarea în locuri interzise, dintre care 581 sunt doar în municipiul Chișinău, iar în rezultat 106 automobile au fost...

Depistarea unei anumite variante a Covid-19 are loc prin secvențiere și costă bani. Spre exemplu, o secvențiere pentru depistarea tulpinii Omicron costă în jur de 2 mii de euro. În plus, procesul este unul de durată. Despre acest lucru a menționat directorul Agenției...

Despre această veste a anunțat Partidul Democrat din Republica Moldova, transmite Știri.md . "Sincere condoleanțe dnei președinte interimar al PDM, Monica Babuc, în legătură cu trecerea la cele veșnice a mamei sale, Efimia Sava. A fost un om deosebit, un om de mare omenie, un om de o rară cumsecădenie și bunătate, de o aleasă cultură și erudiție. Profesoară de vocație, care a muncit peste 50 de ani în școala din Bardar, Ialoveni, unde a educat sute de generații de elevi. Un OM care a iubit și a promovat tradițiile și valorile neamului. O mamă și o bunică iubitoare și grijulie. Și așa va rămâne mereu în memoria celor care au cunoscut-o. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor și celor apropiați. Dumnezeu s-o odihnească cu drepții. Drum lin spre ceruri", este arătat în mesaj.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)