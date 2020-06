A DEMIS Guvernul Sandu aliindu-se cu „bandiții”, iar acum cere AJUTORUL Maiei Sandu și al lui Năstase ca să lupte cu ei

Președintele Igor Dodon consideră că tot ce se întâmplă în Parlamentul R. Moldova „este de râsul lumii”, iar pentru depășirea acestei situații e nevoie „de eliberat Legislativul de oamenii lui Plahotniuc, 27-28 la număr”. Pentru aceasta, PSRM-PD-PAS-Platforma „DA” trebuie să formeze o coaliție de „salvare națională”, „coaliție antioligarhică” sau să se ajungă la un numitor comun privind organizarea alegerilor parlamentare anticipitate în februarie-martie 2021. Aceste alegeri ar urma să fie organizate de Guvernul Chicu.



„Ceea ce se întâmplă în Parlament este de râsul lumii și cred că cetățenii regretă acest turism politic, această vânzare-cumpărare a deputaților. PD, care a intrat în Parlament cu 30 de deputați, a rămas acum cu 13. Acest Parlament nu mai corespunde rezultatelor alegerilor din 24 februarie. La această etapă, Guvernul are o susținere parlamentară la limită. Sunt 50 de deputați. Am văzut că proiectele sunt susținute și de deputatul independent Oleinic. Dar ce facem mai departe? Avem, pe de o parte, 50+1 și, pe de altă parte, pe Maia Sandu și Andrei Năstase, care se războiesc între ei. Nu știu cine e mai tare. Mai avem un grup de deputați, care sunt ai lui Plahotniuc. Plahotniuc are 27-28 de deputați în Parlament”, a declarat astăzi Dodon, în cadrul emisiunii sale „Președintele răspunde”.

După ce a pierdut majoritatea parlamentară, Dodon cheamă toate partidele „antioligarhice” să-și consolideze eforturile pentru a „elibera Parlamentul de bandiți”, deși la finele anului trecut a apelat la aceiași „bandiți” pentru a demite Guvernul Sandu și chiar a salutat mariajul PSRM cu aceștia, care a durat mai multe luni.

„Cum se poate de făcut asta? Am propus să avem o discuție largă între partidele care nu sunt legate cu Plahotniuc și Șor. Este vorba de PSRM, PD, Maia Sandu și Andrei Năstase. Avem peste 70 de deputați, oameni care nu sunt legați de Plahotniuc. Acum, noi nu facem altceva decât să le dăm voie acestor bandiți să joace pe dreapta și pe stânga, să distrugă dreapta și stânga. Asta își doresc. Cei din Blocul ACUM, Maia Sandu și Năstase, sunt gata să facă combinații cu Candu”, a precizat Dodon.

Șeful statului îi avertizează pe Năstase și pe Maia Sandu să nu se joace cu Plahotniuc, pentru că o vor sfârși ca Filat și Voronin: „Să presupunem că mai cumpără trei deputați... O să voteze cu voi pentru demiterea Guvernului Chicu, o să voteze guvernul vostru, iar ulterior o să vină la noi să dăm guvernul vostru jos. Și o să se joace cu noi și cu voi până nu o să vă termine și pe voi, și pe noi. Credeți că Plahotniuc vrea să cumpere socialiștii și luptă doar cu Dodon? Lor le trebuie Procuratura Generală, Curtea Constituțională, justiția ca să-și stopeze dosarele cu furtul miliardului”.

Dodon spune că Plahotniuc ar fi investit peste 20 de milioane de euro în „Pro Moldova”: „Credeți că ei, care au băgat deja 20 de milioane de euro în proiectul acesta politic „Pro Moldova” pentru cumpărarea deputaților, o să vă dea vouă guvernul? Andrei, chiar așa de naivi sunteți? Am auzit că Andrian Candu votează tot. Credeți că ei au investit 20 de milioane de euro ca să vă voteze vouă tot? O să vă joace și pe urmă o să vă distrugă”.

Astfel, președintele Igor Dodon a propus trei scenarii, care îi sunt convenabile.

„Primul scenariu este guvern minoritar. Al doilea scenariu prevede ca partidele antioligarhice să creeze o majoritate nouă parlamentară. Facem o coaliție de salvare națională sau coaliție antioligarhică. Pe termen scurt, nu lung. Scurt, 3-4 luni, să organizăm alegerile prezidențiale, nu ne legăm cu bandiții. După prezidențiale vedem cine învinge și stabilim cum mergem mai departe. Dar nu ne legăm nici noi și nici voi cu Plahotniuc.

Este și al treilea scenariu: ne întâlnim patru partide (PSRM-PD-PAS-Platforma „DA”) și decidem că mergem la alegeri parlamentare anticipate. Cum mergem? Dacă Curtea Constituțională spune că nu e posibil acum, atunci convenim că, imediat după prezidențiale, dizolvăm Parlamentul. Stabilim pașii unu, doi, trei, patru și mergem la alegeri parlamentare anticipate în luna februarie-martie 2021. Sunt trei soluții corecte în opinia mea”, a enumerat Dodon.

Arătând din deget, Dodon a spus că e disponibil ca săptămâna viitoare să discute acest scenariu cu Zinaida Greceanîi, Maia Sandu, Pavel Filip și Andrei Năstase.

„Eu cred că sunt soluții bune. Dar dacă cineva dorește și vrea să se joace cu diavolul, cineva din vicepreședinții Parlamentului a spus așa, atunci o să plece în iad cu el. Eu am luat decizia că nu mă leg cu Plahotniuc și nu o să mă leg în continuare. Vreți să vă legați, atunci nu aveți decât. Eu nu voi admite ca Plahotniuc să captureze instituțiile statului. Ce faceți voi acum, coaliție cu Candu, va duce la capturarea statului”, a conchis Dodon.

