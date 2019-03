A doua economie a lumii anunță cele mai slabe cifre din ultimii 17 ani. Bursele scasd masiv

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Economia Chinei a înregistrat o performanţă sub aşteptări în 2018, cu o creştere anuală de 6,6%, după un avans de 6,8% în 2017, arată datele publicate recent de Biroul Naţional de Statistică. Este cel mai lent ritm de creştere din 1990 şi vine pe fondul atenuării cererii pe plan intern şi al efectelor războiului comercial cu SUA.

Dar analiştii cred că în pofida măsurilor de stimulare economia nu se va stabiliza convingător până la mijlocul acestui an.

Vânzările de retail au avut o evoluţie mai bună decât se estima, cu un avans de 8,2% în primele două luni din acest an, dar ritmul de creştere rămâne la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, sporind temerile privind scăderea încrederii consumatorilor, pe fondul problemelor cu care se confruntă economia şi a tensiunilor comerciale.

Investiţiile în active fixe, un motor de creştere al producţiei industriale în trecut, au crescut cu 6,1% în primele două luni din acest an, după un avans de 5,9% în 2018. Investiţiile în imobiliare au urcat cu 11,6%, deşi vânzările de locuinţe au scăzut. Investiţiile în infrastructură, pe care se bazează Guvernul pentru a stimula redresarea economiei, au crescut cu 4,3% în perioada ianuarie-februarie 2019.

În perioada ianuarie-februarie 2019, producţia industrială a crescut cu 5,3%, după un avans de 5,7% în decembrie. Este cel mai lent ritm de creştere de la începutul lui 2002. Analiştii se aşteptau la un avans de 5,5% în primele două luni din acest an, scrie Agerpres.

