A doua zi de război în Ucraina. Ministerul Apărării: Militarii ruși sunt la 29 de kilometri nord de suburbiile Kievului

La scurt timp, explozii puternice au început să răsune în mai multe orașe din Ucraina. Cronologia evenimentelor din Ucraina.

UPDATE 10:37 Ministerul ucrainean al Apărării, anunță că militarii ruși sunt la 29 de kilometri nord de suburbiile Kievului, dar au înaintat și prin vestul orașului, la circa 80 de kilometri, unde forțele ucrainene au distrus un pod pentru a le opri avansarea.

Heavy gunfire heard in the Minsk Massif neighbourhood of Kyiv this morning. Sounds like it may be a vehicle firing. pic.twitter.com/pS2eDrbyAa