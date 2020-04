A FOST AMENINȚAT! „Mama a fost telefonată să mă convingă să șterg video-ul, altfel risc DOSAR PENAL”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Jaf în plină zi la Leușeni! O persoană a părtuns cu forța in casa unei femei din Leușeni. Agresorul purta pe față o mască iar capul îi era acoperit cu o glugă.

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească acuză presa în loc să explice de ce medicii nu au echipamente corespunzătoare dar publică DOVADA că personalul medical are măști din bumbac produse în Pakistan.

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

Eugeniu Cebotari ne-a povestit că a absolvit Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, iar la moment, este student în anul 2 la Facultatea de Kinetoterapie a USEFS: „Când eram student în anul 4 la colegiu am început cariera mea în medicină, activând în calitate de brancardier în Secția de internare din cadrul IMSP IMU. Din 27.09.2018 activez în cadrul AMU Chișinău, SAMU Buiucani”.

