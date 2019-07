A fost aprobată omorârea a 140 de urşi! Mai mult, cei care îi vor hrăni și se vor apropia de ei vor primi amenzi usturătoare!

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

Am primit la redacție acest text și am decis să-l publicăm integral, scrie pagina de facebook curaj.tv

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr. Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a...

Există vreun an potrivit pentru căsătorie? Din punct de vedere astrologic se pare că da. Iată la ce vârstă e bine să te căsătorești în funcție de zodie!

De asemenea, Grațiela Gavrilescu a demarat un proiect pentru amenajarea celui de-al doilea așezământ de urși. „Am reuşit să depunem proiectul de care spuneam de anul trecut, în urma planului de acţiune pe carnivora mare, pe care l-am adoptat anul trecut, am reuşit împreună cu parteneri să fim pregătiţi în momentul în care se va deschide sesiunea de finanţare pe POR, de 10 milioane de euro. Este un proiect care să facă ordine în acest sistem, începând de la inventarierea urșilor, construirea unui al doilea aşezământ (...) unde să avem grijă de urși şi cei care sunt îndreptăţiţi să îi alimenteze fondurile de vânătoare să facă lucrul acesta şi, nu în ultimul rând, trebuie să facem şi ciparea lor. Trebuie să încercăm să rezolvăm și cu despăgubirile pe care le dăm cetățenilor cărora ursul le-a provocat pagube”, a mai spus ministrul Mediului.

„Trebuie să protejăm specia, trebuie să avem grijă şi de noi, de toţi cetăţenii. (...) Vă spun sincer că rămân dezamăgită şi, de multe ori, stupefiată atunci când mă uit la televizor şi văd (...) că alimentăm această tendinţă de a apropia ursul cât de mult de noi şi a ne face rău, în loc să îl lăsăm în pace, și aruncăm deşeurile produse de noi, dându-i, în felul acesta, posibilitatea ursului să coboare de la munte la şes şi de multe ori să intre în anumite oraşe care sunt chiar la șes și unde nici nu gândeau cetăţenii că vor întâlni ursul pe o cale publică sau în propria gospodărie. (...) Astăzi (luni - n.r.) deja am trimis către Monitorul Oficial publicarea celui de al doilea Ordin de intervenţie pe carnivora mare urs pentru un număr de 140 de exemplare", a declarat Grațiela Gavrilescu, aflată în vizită la Rezervația de urşi de la Zărneşti, citată de Mediafax.

