A fost CASTRAT chimic de tatăl său? Mărturisire uluitoare făcută de medicul lui Michael Jackson, la nouă ani de la moartea superstarului

Michael Jackson a fost castrat chimic, pentru a-şi păstra vocea, la cererea tatălui său, Joe Jackson, afirmă fostul medic personal al starului american, Conrad Murray, care a fost condamnat pentru uciderea cântăreţului.



Relaţiile dintre Joe Jackson - decedat la vârsta de 89 de ani, la sfârşitul lunii iunie - şi copiii săi au fost foarte complicate, iar Conrad Murray spune, într-o înregistrare publicată de site-ul The Blast, că acesta a fost "unul dintre cei mai groaznici părinţi din istorie".

În aceeaşi înregistrare, Conrad Murray spune că a auzit de la pacientul său multe poveşti despre atrocităţile la care l-a supus tatăl lui.





"Îl cunoşteam şi mă ocupam îndeaproape de Michael Jackson. Mi-a povestit despre multele suferinţe provocate de tatăl său şi pe care le-a calificat drept abominabile, care au depăşit imaginaţia şi cuvintele", a spus acesta.

Joe Jackson avea o temere, aceea că timbrul vocii lui Michael se va modifica în timpul pubertăţii. De la lansarea grupului Jackson 5, mezinul era starul. La nici 6 ani, Michael era cel mai talentat şi charismatic dintre fraţii săi.

Pentru ca vocea lui Michael să nu se modifice, Joe ar fi cerut ca acesta să fie pur şi simplu "castrat chimic", a spus medicul Conrad Murray.

Familia artistului nu a făcut comentarii privind acest subiect.

Aceasta nu este prima dată când este vehiculată ideea că Michael Jackson a fost castrat chimic pe când era copil. Într-o carte a chirurgului francez Alain Branchereau, lansată în 2011, acesta scria că starul ar fi fost castrat chimic la vârsta de 12 ani, cu ajutorul unui tratament hormonal, Cyproterone. Medicamentul blochează maturizarea laringelui, creşterea părului pe corp şi afectează scheletul, în sensul că organismul rămâne fragil, însă pieptul se lărgeşte.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.





Sursa: mediafax.ro