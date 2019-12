A fost lansat partidul românilor din diaspora. Cum se numește și de cine este condus

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

„Am 20 de ani de când sunt în Marea Britanie, din 21 mai 1999. Câți dintre voi vreți să vă întoarceți acasă? Toți, nu? Conducătorii, hoții ăștia, au săpat o prăpastie între noi, diaspora, și cei din țară. E ca la un meci de fotbal: cei din țară sunt pe teren, văd numai o parte a jocului. Noi, cei din diaspora, suntem în tribună, vedem jocul per ansamblu. Putem să ne aducem contribuția fiecare și să venim cu ce am învățat din democrațiile în care trăim. AUR este liantul dintre cei din țară și cei din diaspora. Să ieșim în față și să candidăm cât mai mulți!”, a îndemnat Adrian Popa.

Filiala AUR din Marea Britanie are 20 de reprezentanțe locale, iar președinte interimar al filialei a fost desemnat Adrian Popa, originar din Suceava.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)