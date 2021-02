A fost mințită? Durleșteanu: „Am fost asigurată că Partidul Șor nu va semna pentru candidatura mea”

Candidata propusă de PSRM și ȘOR la funcția de prim-ministru, Mariana Durleșteanu, afirmă că a fost asigurată că parlamentarii fracțiunii Șor nu vor semna pentru candidatura sa. Contactată de Pro TV, Durleșteanu a afirmat că propunerea i-a fost făcută de mai multe partide politice, însă, Partidul Șor nu face parte din acestea.

„Eu am fost propusă că o persoană apolitică. Eu am primit invitație de la câteva partide, dar nu Șor, nu cunosc Partidul Șor, nu am nicio comunicare cu ei. Eu nu am văzut semnăturile. Am avut o solicitare. Și pentru mine o astfel de decizie nu a fost atât de ușoară, dar scopul a fost în primul rând de a face ceva pentru cetățenii Republicii Moldova”, a declarat Durleșteanu.

Mariana Durleșteanu a afirmat că a fost asigurată de către partidele care i-au solicitat candidatura că deputații Partidului Șor nu au semnat.

„Mie mi s-a asigurat că ei nu au votat. Nu am comunicat cu niciunul din ei și nu cred că pot comunica pentru că știu dosarul Kroll, dar nu pot să dau apreciere parlamentarilor care au fost aleși de către popor. Lista va fi verificată, eu nu am văzut-o și nu am dreptul să mă exprim”, a mai menționat Mariana Durleșteanu.



Privind relațiile cu PSRM, Durleșteanu spune că este în relații bune cu Zinaida Greceanîi, că fosta colegă.

„Sunt în relații omenești cu doamna Greceanii că fosta colegă. O apreciez și pe doamna Gavrilița și pe Maia Sandu. Va zic foarte clar, noi, diaspora am votat schimbarea”, a conchis Durleșteanu.