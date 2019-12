A fost REȚINUT liderul unui grup criminal organizat specializat în punerea în circulație a banilor falși

Nuci crocante, scăldate în rom şi prinse în miez pufos de gălbenuş. Cozonacul umplut este o sărbătoare el însuşi! Ingrediente: Pentru aluat: 1 kg făină albă, de calitate 500 ml lapte esenţă de rom şi vanilie 200 g unt, plus 30 g pentru uns tăvile 3...

Probabil știi care sunt cele mai importante trăsături ale zodiei tale și cum este influențată personalitatea ta, în funcție de semnul sub care te afli și de planeta care te guvernează. Dar cunoști acele lucruri pe care un bărbat le iubește cel mai mult la tine și care te fac...

La un an de la privatizare, fosta companie de stat „Air Moldova” scapă de o bună parte din povara datoriilor. „Civil Aviation Group”, actualul proprietar privat al „Air Moldova”, a reușit performanța de a rambursa, din banii câștigați din...

Sub conducerea procurorilor, cazul continuă să fie investigat, în scopul stabilirii tuturor membrilor grupării criminale şi tragerii acestora la răspundere conform legii.

Astfel, la 12 decembrie curent, sub conducerea procurorilor, ofițerii INI au efectuat percheziții la domiciliile figuranților, iar ca urmare, liderul grupării criminale – un bărbat în vârstă de 27 ani – a fost reținut pentru 72 ore, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii economice.

Prin urmare, a fost demarată documentarea cazului, care a durat un an, în vederea identificării și stabilirii persoanelor implicate în comiterea infracțiunii. Ca rezultat al măsurilor speciale de investigații, au fost identificați trei suspecți cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, care au pus în circulație mijloacele financiare falsificate.

Sub conducerea Procuraturii oficiului Buiucani al Procuraturii mun. Chișinău, a fost reținut liderul unei grupări criminale cu membri originari din Cantemir, care au pus în circulație bancnote de 200 lei moldovenești falși, în regiunea de sud a țării (video).

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)