A mers 32 de km pe jos pentru ca să ajungă la muncă. Ce a făcut proprietarul companiei este emoționant

Un proprietar al unei companii americane i-a oferit unui angajat o mașină nouă, după ce a parcurs pe jos, toată noaptea, o distanță de 32 de kilometri pentru a ajunge la timp în prima zi de muncă.

















După ce mașina lui a cedat, bărbatul a luat la pas lungul drum spre noul loc de muncă.

Un ofițer de poliție s-a întâlnit cu el pe drum și impresionat de povestea lui, a făcut totul public, după ce i-a oferit micul dejul și l-a dus personal la adresa șefilor care tocmai îl angajaseră.

Cei doi l-au invitat să se odihnească, însă bărbatul a refuzat și a început să-și facă datoria.

Proprietarul a fost atât de impresionant de povestea tânărului, încât a venit personal să-și cunoască noul angajat și i-a oferit cadou o mașină nouă, pentru a se putea deplasa.

