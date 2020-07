A patra seară de proteste în Belgrad. Sârbii au rupt gardul din fața Parlamentului

Mii de protestatari din Belgrad au rupt gardul din fața clădirii Parlamentului sârbesc și au urcat scările acestuia pentru a aprinde torțe, potrivit Balkan Insight. Aceasta este a patra seară de proteste în capitala Serbiei față de modul în care guvernul a gestionat perioada de relaxare, ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Protestatarii însă nu au intrat în Parlament iar poliția a format un cordon pentru a proteja clădirea Legislativului din Serbia, în vreme ce tensiunile sunt în creștere.

Scutierii au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, dar protestatarii se regrupează de fiecare dată.

Continuă astfel manifestațiile antiguvernamentale iscate din nemulțumirea oamenilor față de modul în care conducerea actuală a țării gestionează valul doi al pandemiei de coronavirus.

Astăzi Serbia a înregistrat cel mai mare număr de decese în decurs de 24 de ore. 18 oameni au pierdut lupta cu COVID-19.

De asemenea, au fost raportate 386 de noi cazuri de infectare la o populație de șapte milioane de locuitori.

Bilanțul nu a făcut decât să sporească furia protestatarilor care ieșiseră și aseară în stradă, dar au manifestat pașnic, ocupând piața din fața Parlamentului.

