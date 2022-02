A patra zi de război în Ucraina. Lupte pe străzile din Harkov, după ce rușii au intrat în oraș

- Armata Rusiei a intrat în Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, și se luptă cu forțele ucrainene

- Un depozit petrolier la sud de Kiev și un gazoduct din Harkov au fost lovite de atacuri în timpul nopții.

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a pledat pentru o dublare a cheltuielilor de apărare în Europa, spunând într-un interviu acordat cotidianului regional francez Ouest-France că se teme de un atac rusesc în Polonia, Finlanda sau ţările baltice.Într-o lungă postare pe Facebook, ministrul Apărării ucrainean Oleksi Reznikov a lăudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au înarmat.

„Uitați-vă. Mulți și-au înfrânt într-un final frica și au îndrăznit să înfrunte Kremlinul”, a scris Reznikov.

„Fără această armată și poporul nostru, Europa nu va fi niciodată în siguranță. Fără noi, Europa pur și simplu nu (va exista)”.



Un oraș din sudul Ucrainei a fost cucerit de Rusia, potrivit presei din stat, citată de BBC. Trupele rusești ocupă Noua Kahovka. Este un oraș mic, însă strategic localizat pe râul Nipru, care furnizează canale de apă pentru peninsula Crimeea.

Primarul Volodimir Kovalenko ar fi spus că trupele rusești au capturat comitetul executiv al orașului și au înlăturat steagurile Ucrainei de pe clădiri. Analiștii citați de BBC notează că avansul Rusiei dinspre sud a avut cel mai mare succes dintre ofensivele sale. Acum forțele rusești amenință Herson, Mikolaiv și Melitopol.



