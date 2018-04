A plecat de la un salariu de peste 10 mii de dolari pe lună, la un salariu de nici 10 mii de lei. Ghici cine este politicianul și de ce a făcut asta // VIDEO

Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, a activat doi ani la Banca Mondială, unde primea un salariu lunar de peste 10 mii de dolari, ceea ce i-a permis să-și întoarcă datoriile pentru studii și să-și facă anumite economii, pe care le folosește și până în prezent. Despre acest lucru, politiciana a vorbit în cadrul emisiunii online #Fără_protocol, moderată de jurnalistul Dorin Galben.

În anul 2012, Maia Sandu a acceptat propunerea de a prelua conducerea Ministerului Educației. „Atunci când ai anumite economii, îți permiți luxul să accepți o provocare profesională și asta am făcut eu. Întodeauna am considerat educația importantă, dar nu m-am gândit că o să ajung să lucrez în acest domeniu. Când a venit oferta m-am gândit mai mult timp și am acceptat-o. Salariul aici era mai mic de 10 mii de lei”, a declarat președinta PAS.

Potrivit Maiei Sandu, economiile pe care le-a făcut la Banca Mondială îi vor ajunge, cu siguranță, pentru un mandat deplin în Parlament.





Din 2010 și până în 2012, Maia Sandu a deținut funcția de consilier al Directorului executiv al Băncii Mondiale din Washington DC, SUA.

Interviul integral, care conține multe alte aspecte din viața personală și profesinală a liderei PAS





