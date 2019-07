A trecut un deceniu de la moartea lui Michael Jackson. Câți bani a încasat familia în tot acest timp din drepturile de autor

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Toată lumea știe că stresul are numeroase efecte negative asupra organismului, iar în ziua de azi este aproape imposibil să ne ferim de el.

Filmul „Siberia din Oase’’ are șanse reale să ne aducă pe calea cea dreaptă: rușii (sovieticii) n-au fost și nici nu vor fi niciodată „partenerii’’ noștri, suntem pe părți diferite ale baricadei. Pe de o parte gospodarii din Basarabia (făcută peste...

Raportul complet şi final al autopsiei şi un raport toxicologic complet „vor fi ţinute sub protecţie la cererea Los Angeles Police Department şi a procurorului general al districtului Los Angeles”, se mai precizează în declaraţia Institutului. Regele pop a făcut un stop cardiac și a murit pe 25 iunie, la vârsta de 50 de ani. Acesta a fost înmormântat pe 29 august, în cadrul unei ceremonii private, în ziua în care ar fi împlinit 51 de ani.

Cu toate că renumitul star ne-a părăsit în urmă cu 10 ani, familia sa primește sume frumoase din drepturile de autor. Regele pop a încasat în ultimii ani mai mulți bani decât orice altă celebritate care s-a stins, mai mult și decât unii artiști faimoși care încă activează. Jackson aduce anual familei suma de 75 de miliaone de dolari pe an, veniturile de autor reprezentând aproape 2,5 milioane de dolari. De asemenea, alte aproape 19 milioane de dolari pe an provin din vânzarea diverselor suveniruri care îl au pe Michael Jackson în prim-plan.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)