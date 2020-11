A treia fiică a lui Putin? Investigație senzațională despre o misterioasă miliardară din Sankt Petersburg și copilul ei / FOTO. VIDEO

Locuitoare în Sankt Petersburg, Svetlana Krivonogikh nu este cunoscută de publicul larg, dar nu numai că are o avere imensă, dar este, de asemenea, îndeaproape cunoscută cu șeful Kremlinului, Vladimir Putin. Pe 25 noiembrie, ediția rusă a PROEKT, specializată în jurnalism de investigație, a publicat un text despre Krivonogikh și fiica ei, al cărui patronimic este Vladimirovna, iar apariția ei indică în mod clar o relație cu președintele.

Una dintre cele mai bogate femei din Sankt Petersburg deține nu doar case și apartamente de lux. Ea este acționară a uneia dintre cele mai mari instituții financiare din țară - Banca „Rossia” (cota de 2,8%, sau aproximativ 800 de milioane de ruble conform datelor din 2019). Acolo președintele Putin își păstrează salariul pe cont (conform spuselor sale, spus după introducerea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei în legătură cu ocuparea Crimeei).

În plus, Krivonogikh deține 75% din stațiunea de schi de elită Igora. Acolo, lui Putin i-a plăcut să se relaxeze în trecut, iar în 2013, nunta Katerinei Tihonova (fiica „legală a lui Putin”) cu fiul unui prieten al președintelui Kirill Șamalov a avut loc tot acolo.

Fluxul de active și proprietăți a continuat să curgă spre Svetlana Krivonogikh în ultimii ani. Printre „binefăcătorii” care au ajutat-o ​​pe femeia de afaceri se numără violoncelistul și confidentul lui Putin, Sergei Roldugin, magnatul media Oleg Rudnov, care îl cunoaște pe Putin încă de la mijlocul anilor 90, rectorul Universității miniere Vladimir Litvinenko (unde Putin și-a susținut teza).

Averea totală a familiei Krivonogikh este estimată de PROEKT la aproximativ 7,7 miliarde de ruble (aproximativ 100 de milioane de dolari).

Krivonogikh are o fiică, Elizaveta, care s-a născut în 2003. În copiile documentelor pe care anchetatorii le-au făcut cunoștință, tatăl nu este indicat, doar patronimicul copilului este cunoscut -. Amintim că Putin a anuțat divorțul de soția sa Ludmila în anul

„Judecând după portretele pe care PROEKT le are la dispoziție, ea este fenomenal asemănătoare cu președintele Rusiei. La aceeași concluzie a ajuns și profesorul Hassan Ugail, directorul Centrului de analiză vizuală, Universitatea din Bradford, Marea Britanie. Analiza computerizată efectuată de acesta a arătat că similitudinea dintre Putin și tânăra Liza este de 70,44%, în timp ce similitudinea de peste 75% înseamnă că fotografiile sunt aceeași persoană.

De câțiva ani, Elizaveta trăiește sub un nume de familie diferit și păstrează conturi pe rețelele sociale sub un nume asumat. Ediția în limba rusă nu își publică fotografia „din motive etice” - fata are sub 18 ani.



PROEKT publică fotografii cu fața blurată a fiicei lui Putin, Liza.